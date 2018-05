Voltlage. Die Gemeinde Voltlage zahlt Kindern und Jugendlichen den Fahrschein für eine Busfahrt zur Maiwoche nach Osnabrück. Damit will die Kommune für die Buslinie 610 werben, die den Ort seit August 2017 im Stundentakt mit Osnabrück und Fürstenau verbindet.

Für Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr aus Voltlage erstattet die Gemeinde Voltlage den Fahrpreis im Linienverkehr 610. Gruppen- und Familienkarten würden ebenfalls gesponsert, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dieses Angebot könne einmal während der Maiwoche Osnabrück, die vom 10. bis 21. Mai gefeiert wird, genutzt werden. Um den Fahrpreis erstattet zu bekommen, müssen Personalausweis und Busfahrkarte im Gemeindebüro vorgelegt werden. Mit diesem Angebot setzt die Gemeinde Voltlage ihre Bemühungen fort, für die Linie 610 unter den Einwohnern zu werben.

Trame: Eine gute Investition

Bereits 2017 hatte der Rat diese Werbeaktion für Senioren einstimmig befürwortet. Wie Bürgermeister Norbert Trame in der März-Sitzung des Gemeinderates berichtete, hatten 129 Einwohner das Angebot genutzt und sich die Kosten für einen Fahrschein erstatten lassen. „Das ist sehr gut angenommen worden. Der Betrag war eine gute Investition in die Buslinie“, zog Trame damals Bilanz und wies auf die überschaubaren Kosten der Aktion in Höhe von 860 Euro hin.

An Neuenkirchener Straße entsteht moderne Haltestelle

Unterdessen laufen die Planungen für den Ausbau der Haltestelle „Alte Molkerei“ an der Neuenkirchener Straße. Dort soll eine barrierefreie Ein- und Ausstiegsmöglichkeit mit Buswartehäuschen und Fahrradständer entstehen. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 22.000 Euro. 15.400 Euro übernimmt die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, den Rest finanziert die Gemeinde Voltlage.