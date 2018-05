Fördermittel verschwinden in der Voltlager Erde MEC öffnen

Die Bauarbeiten an der Küsterstraße schreiten langsam, aber sicher voran. Auch Dorferneuerungsmittel werden dafür eingesetzt. Foto: Josef Pohl

Voltlage. Mehr als zwei Millionen Euro aus dem Zile-Fördertopf sind zuletzt in den Altkreis Bersenbrück geflossen. Auch die Gemeinde Voltlage hat einen Teil vom Kuchen abbekommen und investiert in die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an der Küsterstraße.