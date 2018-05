Voltlage. Am Samstag, 5. Mai, feiert die Kolpingsfamilie Voltlage wieder ihr Frühlingsfest. Auf dem Katharinenplatz wird dazu ein „Festpalast“ aufgebaut, wie es auf den Ankündigungsplakaten heißt.

Das Frühlingsfest in der Gemeinde ist ein Pflichttermin im Partykalender der Jugend und jungen Erwachsenen entwickelt. Am Samstag steigt in der Ortsmitte das „FrüFe18“. Und die Organisatoren haben laut Mitteilung im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal richtig zugelegt. Dank guter Kontakte in die Musikszene von Mitorganisator Timo Grüter konnte mit der Band Smile ein Shooting Star der Partyszene engagiert werden. Bei Großveranstaltungen in Deutschland haben die fünf Entertainer ihren besonderen Mix aus Live-Band und DJ-Team schon einem jeweils begeisterten Publikum präsentiert. Live-Dance-Show, Laserlight-Elemente und große Video-Wand erzeugen eine besondere Energie und sorgen für ein vielversprechendes Gesamterlebnis.

„Specials“ für die Gäste

Der veranstaltende Jungkolping hat sich wieder einige „Specials“ für die Gäste einfallen lassen: Die „Frühlingsfest Power Hour“ lädt an Cocktailbar sowie der großen Biertheke wieder für jeweils eine Stunde zu verschiedenen Getränkeschnäppchen ein. Die Generation Ü30 hat freien Eintritt.

Recker Abiturienten feiern Party

Bereits am Freitagabend veranstaltet die Jahrgangsstufe 12 des Fürstenberg-Gymnasiums Recke im Festzelt in Voltlage ihre letzte Abi-Party.

Informationen zum Frühlingsfest sowie zur An- und Abreise: www.frühlingsfest-voltlage.de