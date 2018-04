KLJB Neuenkirchen organisiert Tanz in den Mai in der Reithalle MEC öffnen

Die Landjugend Neuenkirchen freut sich auf viele feierfreudige Gäste zum Tanz in den Mai. Foto: KLJB Neuenkirchen

Neuenkirchen. Die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) Neuenkirchen lädt am Montag, 30. April, ab 22 Uhr zum Tanz in den Mai in die Reithalle Neuenkirchen ein.