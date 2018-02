Das Gespräch mit den Jugendlichen suchen will die Samtgemeinde Neuenkirchen. Ende Mai 2018 soll es dazu eine Art Jugendkonferenz geben. Foto: Herbert Kempe/Archiv

Neuenkirchen. Was interessiert und bewegt die 14- bis 21-Jährigen in den Gemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage? Welche Angebote fehlen den Jugendlichen in ihren Orten? Antworten aus erster Hand erhofft sich die Samtgemeinde mit der Jugendkonferenz am Donnerstag, 31. Mai.