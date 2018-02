Einbruch in Gärtnerei in Neuenkirchen MEC öffnen

Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in eine Gärtnerei an der Lindenstraße in Neuenkirchen eingestiegen. Sie stahlen Blumen und Dekoartikel. Symbolfoto: dpa

Neuenkirchen. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in eine Gärtnerei in Neuenkirchen eingestiegen. Sie stahlen Blumen und Dekoartikel.