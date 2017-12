Mitgliederversammlung Jugendfeuerwehr Fürstenau freut sich auf 50-Jahr-Feier

Fürstenau. Die Jugendfeuerwehr (JF) Fürstenau hat im laufenden Jahr exakt 1567,75 Dienststunden geleistet. Diese Zahl gab Jugendfeuerwehrwart Felix Braun in der Mitgliederversammlung bekannt.

Nicht enthalten sind darin die Stunden im Zeltlager. Damit kommen die Nachwuchslöscher auf eine Stundenzahl, die Feuerwehren mit Grundausstattung oft noch nicht einmal erreichen.

Julius Stein Jugendfeuerwehrmann des Jahres

In der Führung gab es einige Veränderungen: Gruppenführer Felix Rüelmann wechselt ebenso in die aktive Wehr wie Julius Stein, Patrik Landwehr, Kim Kastner und Sarah Senger. Neuer Gruppenführer wurde Lennart Brand, sein Stellvertreter Tom Eske. Schriftführer ist jetzt Hendrik Karhoff. Jugendfeuerwehrmann des Jahres wurde aufgrund seines überdurchschnittlichen Engagements Julius Stein.

Jahresbericht vorgelegt

Den Jahresbericht legte Schriftführer Lennart Brandt vor. Er ging auf eine breite Vielfalt von Veranstaltungen und Ausbildungsdiensten sowie allgemeine Jugendarbeit ein. Mit der Tannenbaumsammelaktion begann das Jahr. Zum theoretischen Ausbildungsprogramm gehörten die Themen Rechten und Pflichten ebenso wie Unfallverhütungsvorschrift, Knoten und Leinen, aber auch die persönliche Schutzausrüstung. Im praktischen Teil ging es unter anderem um das Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20), um das Löschgruppenfahrzeug (LF 16 TS) und um die Löschgruppe im Einsatz. Die Jugendfeuerwehr unterstützte die Organisatoren der Kinderkleiderbörse in der IGS ebenso wie den Stadtjugendring beim Ferienspaß und den Sankt-Martins-Umzug. Auf Kreisebene war die Jugendfeuerwehr Fürstenau beim Spiel ohne Grenzen und beim Kreisturnier erfolgreich, sie nahm am Kreiszeltlager in Goldenstedt teil.

Alle Jugendfeuerwehren leisteten 4450 Stunden

Fürstenaus Ortsbrandmeister Gunnar Tetzlaff dankte für die geleistete Arbeit. Ein ausdrückliches Lob gab es dabei für das Team um Jugendfeuerwehrwart Felix Braun sowie für den scheidenden Schriftführer Lennart Brand. „Wer aus der Jugendfeuerwehr kommt und in die aktive Feuerwehr wechselt, ist für diese der beste Nachwuchs“, sagte Tetzlaff. Ohne Betreuer sei die Arbeit in der Jugendfeuerwehr nicht leistbar. Für die Dienste und ihre Vorbereitung werde so manche Freizeitstunde geopfert, lobte Gemeindejugendfeuerwehrwart Klaus-Henning Schönborn die Arbeit des Teams. In der Samtgemeinde Fürstenau wurden insgesamt 4450 Jugendfeuerwehr-Stunden geleistet, berichtete Schönborn. Jürgen Schwietert, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins, stellte in den Mittelpunkt seines Grußworts das Ehrenamt. Er sehe es als Aufgabe des Fördervereins an, nicht nur Mittel einzuwerben, sondern auch Lobby für die Feuerwehr zu sein und sie auf vielfältigen Gebieten zu unterstützen.

50-Jahr-Feier im kommenden Jahr

Im Ausblick ging Felix Braun auf das Jubiläum 50 Jahre Jugendfeuerwehr im kommenden Jahr ein. Gefeiert werde am 26. August mit einem Tag der offenen Tür sowie am 15. September mit dem Sportturnier. Die erste Aktion sei aber die Tannenbaumsammelaktion am Samstag, 13. Januar. Anmeldungen dafür nehmen Felix Braun, Telefon 05901/4829, Christian Knocke, Telefon 05901/3882, und Jannes Brandt, Telefon 05901/4553, entgegen.