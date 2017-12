Ordenspriester Heiner Wilmer Statt Bauernhof Superiore Generale der SCJ in Rom

Altkreis Bersenbrück/Rom. Für Heiner Wilmer stand bereits während seiner Schulzeit am Leoninum in Handrup fest, dass er nicht den elterlichen Bauernhof in Schapen übernehmen wollte, auch wenn er schon in jungen Jahren sehr gerne auf dem Trecker saß und sich mit den anfallenden Arbeiten auf dem Hof nützlich machte.

Die Fortführung der Familientradition überließ er lieber seinem Bruder Theo. Seine Interessen lagen mehr auf dem geistigen Gebiet. So war es kein Wunder, dass Heiner Wilmer direkt nach seinem Abitur 1980 in das Noviziat des Herz-Jesu-Priester-Ordens in Freiburg eintrat. Von 1981 bis 1986 studierte er Theologie in Freiburg sowie Romanistik in Paris. 1987 weihte ihn der Freiburger Erzbischof Oskar Saier zum Priester.

Von Schapen in die Bronx

Das reichte dem jungen Priester aber noch nicht. An der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom studierte er außerdem Französische Philosophie. Nach seiner Promotion in Theologie folgte ein weiteres Studium, Geschichte auf Lehramt. Ganz ausgerichtet nach den Grundsätzen des Herz-Jesu-Ordens, sich besonders für die Bildung und Erziehung junger Menschen zu engagieren, zog es Pater Wilmer 1997 weit weg vom heimatlichen Emsland. Sein Weg führte ihn direkt in die USA, um an einer Jesuiten-Highschool in der New Yorker Bronx Deutsch und Geschichte zu unterrichten.

Danach kehrte er 1998 an den Ort seiner ersten geistigen Ausbildung ins Emsland zurück und wurde in Handrup im Alter von erst 37 Jahren Schulleiter des ordenseigenen Gymnasiums, mit damals etwa 1.000 Schülern und etwa 70 Lehrkräften.

Nach Santiago de Compostela

Seit dieser Zeit kennen und schätzen ihn viele Tausend Schüler und Eltern aus dem Emsland und dem angrenzenden Osnabrücker Land. Unvergessen sind seine vielen Aktivitäten, mit denen er den Schulbetrieb angereichert hat. Gleich mit dem ersten „Paukenschlag“, der Pilgerreise der gesamten Schule nach Santiago de Compostela in Spanien mit der Abschlussmesse im dortigen Dom hatte der neue Schulleiter ein Zeichen für seinen Unternehmungsgeist gesetzt. Noch so manche weitere Überraschung folgte diesem großartigen Vorhaben.

Nach neun Jahren erfolgreicher Tätigkeit mussten Mitte 2007 in der voll besetzten Aula des Handruper Gymnasiums alle Schüler, Lehrkräfte, Freunde und Weggefährten ihren Schulleiter Pater Wilmer für höhere Aufgaben verabschieden.

Pater Heiner Wilmer wurde Provinzial, also Leiter, der deutschen Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester mit dem damaligen Sitz in Bonn. Später wurde die Leitung der deutschen Ordensprovinz nach Neustadt an der Weinstraße verlegt und so musste ein weiterer Umzug erfolgen. Es sollte aber nicht der letzte sein.

Mit Zweidrittelmehrheit gewählt

Der Student Heiner Wilmer hatte es sich 1987 bestimmt nicht träumen lassen, nach seinen damaligen Studien in Rom, einmal in einer exponierten Position nach Rom zurückzukehren. Sicherlich muss dem Generalkapitel des Ordens der Ordensbruder in der Deutschen Ordensprovinz mit seinem Engagement, seinen Aktivitäten und seiner Begeisterungsfähigkeit für Menschen und Vorhaben sicher aufgefallen sein. Wie sonst wäre es möglich gewesen, dass die Delegierten dieses höchsten Gremiums des Ordens in Rom mit einer Zweidrittelmehrheit Pater Heiner Wilmer (SCJ) am Pfingstmontag 2015 zu ihrem Generaloberen der Kongregation der Herz-Jesu-Priester wählten. Damit wurde Pater Heiner Wilmer der Nachfolger des Portugiesen José Ornelas Carvalho und nach Pater Alphons Maria Lellig (1954 bis 1958) der zweite Deutsche, der die Kongregation leitet. Der Generalobere des Ordens wird übrigens für die Amtszeit von sechs Jahren gewählt.

2300 Patres in 43 Ländern

Der Orden der Herz-Jesu-Priester ist noch relativ jung. Er wurde erst im Jahre 1878 durch Leo Dehon in Frankreich gegründet. Ihm gehören ca. 2.300 Patres und Brüder an, die in 43 Ländern auf fünf Kontinenten wirken. Wie schon erwähnt, engagieren sich die Herz-Jesu-Priester unter anderem in der Bildung und Erziehung sowie in der Seelsorge in Pfarrgemeinden und für Menschen, die sich von kirchlichen Strukturen nicht angesprochen fühlen.

Mit welchen Aufgaben und Herausforderungen muss sich daraus resultierend ein weltweit für den Orden Verantwortlicher beschäftigen? Der Verfasser des Berichtes hatte zu dieser Frage Gelegenheit Superiore Generale Wilmer in seiner römischen Residenz zu einem längeren Gespräch zu treffen.

Höhere ethische Grundsätze

Bei genereller Betrachtung gibt es für die Leitung eines Unternehmens viele gleiche Prinzipien. Dabei ist es eigentlich gleichgültig, ob es sich um einen kirchlichen Orden mit sicher höheren ethischen Grundsätzen, oder um ein weltlich operierendes Unternehmen handelt. Die „Ordens-Geschäftsleitung“ ist somit durchaus Kapitalgesellschaften ähnlich. Als „Vorstandsvorsitzender“ fungiert der Superiore Generale Wilmer, unterstützt von „Vorstandskollegen“ für verschiedene Sachbereiche, wie Finanzen, Personal, Entwicklung usw. mit ihren Mitarbeitern.

Wie zu erfahren war, sieht Pater Heiner Wilmer, besonders in den ersten Jahren seiner Tätigkeit vor allem die Aufgabe, die Fundamente der schon in vielen Ländern der Welt vorhandenen Ordensniederlassungen zu festigen und weiter auszubauen. Dazu kommt die gleichfalls wichtige Aufgabe neue Menschen für den Orden zu begeistern und dazu neue Niederlassungen zu gründen. Besonders dazu braucht es starke Unterstützung durch Rom. Schon aus diesem Grund wird der Terminkalender von weltweiten Reisetätigkeiten dominiert. So lagen die Reiseschwerpunkte bis her vor allem in Afrika, Südamerika und Osteuropa. Regelmäßige Sitzungen mit den verschiedenen Sparten des Hauses, Gespräche und Kontakte mit Institutionen und Persönlichkeiten sowie Ideen und Perspektiven für die Zukunft des Ordens bestimmen selbstverständlich neben den priesterlichen Aufgaben die Tagesabläufe.

„Der Alte geblieben“

Die neue Herausforderung scheint auf Pater Wilmer optimal zugeschnitten zu sein. Man konnte beim Rom-Gespräch den Eindruck gewinnen, dass er mit Freude, Tatkraft und Gottes Hilfe seine sicherlich nicht immer ganz einfachen Aufgaben mühelos bewältigt. Vor allem war eines festzustellen. Pater Wilmer hat sich seit seiner Zeit am Handruper Gymnasium optisch und menschlich überhaupt nicht verändert. Wie man so schön sagt: „Er ist der Alte geblieben und wird es auch bleiben“. Das in Rom geführte lange Gespräch hat diesen Eindruck optimal bestätigt, denn es lief atmosphärisch und inhaltlich genauso ab, wie so viele hochinteressante andere Zusammenkünfte früher in Handrup.