Theater, Geschichten und Lieder Lustige Weihnachtsfeier der Grundschule Berge

Berge. Unter einem besonders stattlichen Weihnachtsbaum, der bis unter die Hallendecke reichte, zelebrierten die Kinder der Grundschule Berge in diesem Jahr eine bunte Weihnachtsfeier.

Vier Kinder der vierten Klassen der Grundschule Berge hießen Eltern und Lehrer willkommen, dankten der Event-AG der Oberschule Berge sowie dem Hausmeister Heiko Thale für die Unterstützung und moderierten die ersten Beiträge an. Unter Regie des Chorleiters Thomas Brzakalik sang der Grundschulchor das Lied von Rudolf, dem kleinen Rentier sowie „Weihnachten ist nicht mehr weit“. Anschließend wechselten sich die Kinder mit der Moderation und kleinen Theaterstücken sowie weiteren Beiträgen ab. Die Klasse eins beschäftigte sich spielerisch mit dem Thema Weihnachtsbraten. Doch in der lustigen Geschichte erkennt Schwein Bertha die Gefahr, überrumpelt den Bauern und sucht das Weite.

Goldene Papiersterne in die Fenster hängen

Eine breite Vielfalt an Tieren stellten die Schüler der 2a dar. Sie alle besuchten das Jesuskind in der Krippe. Die Klasse 2b beschäftigte sich mit dem Sternenbaum. Ihr Stück handelte von den alten Zeiten, in denen die Kinder noch goldene Papiersterne in die Fenster hängten, damit das Christkind zu ihnen fand. Doch mittlerweile kommen die kleinen Sterne zwischen all der riesigen Leuchtreklame einfach nicht mehr zur Geltung. Ein alter Mann lässt sich dadurch nicht entmutigen. Er schneidet weiter Sterne aus und hängt sie in einen Baum. Und schon bald lässt der Glanz des Sternenbaums Groß und Klein herbeikommen.

Schulleiterin lobt Engagement der Lesepaten

Die dritten Klassen begaben sich auf eine geheime Mission: Denn weil der Weihnachtsmann gehört hatte, dass die Kinder nicht mehr an ihn glaubten, beschloss er kurzerhand zu streiken. Zum Glück konnten ihn die Grundschüler überreden, sich auf der Erde selbst ein Bild zu machen. Dabei stellte er fest: „Es gibt doch noch zahlreiche Kinder, die an mich glauben.“ Der Streik wurde abgeblasen – und der Bescherung stand nichts mehr im Wege. Die Klasse 4b stellte bei „Ten little Christmas trees“ ihre Englischkenntnisse unter Beweis, und die Fördergruppe beschrieb die Unruhe in der Wolkenstube. Nach den vielen weihnachtlichen Geschichten eroberte der Chor noch einmal die Bühne und sang „Heute leuchten alle Sterne“. Im Schlusswort dankte Schulleiterin Sabine Ehrentraud allen Beteiligten. Ein besonderes Lob und ein Präsent gab es für die Lesepaten, die wenigstens einmal in der Woche den Kindern beim Lesen lernen geholfen haben.