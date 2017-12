Seit 40 Jahren Mitglied Rudi Lühn ist eine Konstante im Fürstenauer Stadtrat

Fürstenau. Am 15. Dezember 1977 übernahm Rudi Lühn sein Mandat im Stadtrat in Fürstenau – und ist inzwischen seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Dafür wurde er jetzt geehrt.

Alles begann damit, dass der gebürtige Salzbergener eine Versammlung der Fürstenauer SPD zur Aufstellung von Kandidaten für die Kommunalwahl besuchte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Bundeswehrzeit in Fürstenau, das Lehramtsstudium in Osnabrück und ein beruflicher Abstecher in den Hümmling hinter ihm. Er war in Fürstenau angekommen und unterrichte Schüler an der Integrierten Gesamtschule. Als Mitglied der SPD hatte er sich aber noch nicht zu erkennen gegeben. So stellten ihm die Fürstenauer Sozialdemokraten erst einmal die Frage: „Was willst Du denn hier?“ Die konnte Rudi Lühn schnell zur Zufriedenheit der Genossen klären. Die ergriffen dann gleich die Chance, ihn auf die Kanidatenliste zu setzen. Und siehe da, Rudi Lühn rückte – nachdem er bei gleicher Stimmzahl mit Winfried Knocks beim Losentscheid verloren hatte – am 15. Dezember 1977 für Imke Schaum in den Stadtrat nach. 57 Stimmen – damals konnten die Wähler nur eine Stimme abgeben und nicht drei – hatte er bei seiner ersten Kandidatur erlangt, obwohl er in Fürstenau weitgehend unbekannt war. Dass es überhaupt so viele geworden seien, habe wohl auch daran gelegen, dass er in der ersten Mannschaft der Spielvereinigung Fußball gespielt habe.

1985 zum Sportler des Jahres gewählt

Der Bekanntheitsgrad stieg dann aber schnell. Bereits bei der Kommunalwahl 1981 holte Rudi Lühn 308 Stimmen. 1991 sollten es schließlich sogar 1551 Stimmen werden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates nun ehrten Stadtdirektor Benno Trütken und Bürgermeister Herbert Gans jenen Mann, der inzwischen als „politisches Urgestein“ bezeichnet werden kann. Zudem zeichnete Herbert Gans den politischen Werdegang von Rudi Lühn nach. Der war unter anderem von 1996 bis 2001 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD und kandidierte 1996 für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Seit 1996 gehört er auch dem Rat der Samtgemeinde an. Von 2006 bis 2011 war er dort Ratsvorsitzender und von 2006 bis 2016 stellvertretender Bürgermeister. Seit 2011 ist er zudem wieder stellvertretender Bürgermeister der Stadt Fürstenau. Der Schwerpunkt seiner politischen Arbeit liegt im Bereich Jugend und Kultur, dessen Ausschuss er über die ganze Zeit angehört. In der Samtgemeinde liegt sein Schwerpunkt beim Schulausschuss. Und sonst? 1985 wurde Rudi Lühn Sportler des Jahres der Spielvereinigung Fürstenau. Außerdem regierte er 1990/1991 als König Rudi I. mit Frau Maria das Volk der Fürstenauer Bürgerschützen.