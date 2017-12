Versammlung der Rinderzüchter Osnabrücker Herdbuch freut sich über gute Milchpreise

Schwagstorf. Bei der Bezirksversammlung der Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft freuten sich die Rinderzüchter über die im Geschäftsjahr 2016/17 erstmals wieder gestiegenen Milchpreise.

Es ist ein Traditionstermin, wenn sich die in der Osnabrücker Herdbuch-Genossenschaft organisierten Rinderzüchter aus dem Altkreis Bersenbrück kurz vor Weihnachten zu ihrer Bezirksversammlung im Saal Reinermann in Schwagstorf treffen. Im Vergleich zu den Versammlungen der vergangenen Jahre herrschte zum Abschluss dieses Jahres keine gedrückte Stimmung im Saal. Ganz im Gegenteil. Der Grund wurde nach der Begrüßung durch Aufsichtsratsmitglied Thomas Grünebaum im Geschäftsbericht, detailliert vorgetragen von Geschäftsführer Hans-Willi Warder, mehr als deutlich. Die Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen: Nach einem lang anhaltenden Preistief von mehr als zwei Jahren haben sich die Milchpreise im aktuellen Geschäftsjahr 2016/2017 auf Preise bis nahezu 40 Cent pro Kilogramm deutlich verbessert. Die Zuchtviehpreise zeigen ebenfalls eine positive Tendenz, auch wenn sie nicht die prozentuale Entwicklung wie bei den Milchpreisen erreichten.

Klare Tendenz zur Qualität

Als herausragend für die OHG erwiesen sich die Steigerungen bei den Stückzahlen in allen Vermarktungssegmenten, ab Stall etwa plus 40 Prozent; Gesamtvermarktung 9772 Tiere. Daraus ersichtlich, speziell auf den Auktionen, ist eine klare Tendenz zur Qualität der angebotenen Tiere, bei denen die besseren Rinder im oberen Viertel im Durchschnitt 2000 Euro erlösten. Die Rückgänge im Besamungsbereich vom Vorjahr konnten bei den Erstbesamungen mit plus drei Prozent und bei den Gesamtbesamungen mit plus 1,8 Prozent kompensiert werden. Bei den Haupteinsatzbullen gab es durch den starken Einsatz genomischer Bullen eine breite Verteilung mit den Bullen Basta, Trend und Milord an der Spitze.

Weniger Betriebe, aber größere Herden

Über aktuelle Informationen aus dem Bereich der Leistungsprüfungen (MLP) berichtete Heiner Vodegel. Trotz eines Betriebe-Rückganges um 32 auf 423 und einer Verminderung beim A+B Kühebestand von 324 auf 31.228 ist die durchschnittliche Herdengröße um 4,5 Prozent auf 73,8 Tiere angestiegen. Pluszahlen wurden bei allen sechs Ergebnissen der Milchleistungsprüfungen ausgewiesen. Mit diesen MLP-Ergebnissen nimmt Osnabrück in Niedersachsen die Spitzenposition ein. Für die drei Teilbereiche des Bezirksverbandes Bersenbrück-Ost, Bersenbrück-Nord-West und Bersenbrück-Süd-West standen außerdem Vertreterwahlen auf dem Programm. Von den neun Vertretern und drei Ersatzvertretern verblieben fünf durch Wiederwahl in ihren Ämtern, sieben neue Mitglieder ergänzen die drei Gremien.

Anzeige Anzeige

Lebensleistung von 141.206 Kilo Milch

Mit dem eher kaufmännischen Thema „Vom Zuchtviehanbieter zum Vermarkter“ beschäftigte sich anschließend Hubert Rosenbusch, indem er die beiden Positionen Verkäufer und Käufer gegenüber stellte und wertvolle Tipps vor allem für die Verkäuferseite darstellte. Natürlich durften bei einer Züchterversammlung die aktuellen Bullenempfehlungen für die Besamungssaison 2017/2018 nicht fehlen. Maik Wittemeier hatte dazu eine umfangreiche Aufstellung von 42 Bullen vorbereitet und informierte die Versammlung umfassend zu jedem Bullen anhand der Resultate zur Leistungs- und Exterieurvererbung. Die Züchterversammlung endete mit dem Überreichen der Urkunden bereits geehrter Züchter und der Auszeichnung von zwei „Zehn-Tonnerinnen“. Die Glastrophäen erhielten der Betrieb Mester in Herbergen-Röpke für ihre Elfe (Lebensleistung 141.206 Kilogramm Milch mit 3,85 Prozent Fettanteil und 3,23 Prozent Eiweißanteil) und der Betrieb Budke in Vehs für seine Stallnummer 603 (Lebensleistung 139.083 Kilogramm Milch mit 3,83 Prozent Fett und 3,37 Prozent Eiweiß).