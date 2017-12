Haushaltsentwurf vorgelegt Stadt Fürstenau will 1,5 Milllionen Euro investieren

Fürstenau. So langsam gewöhnt sich der Stadtrat zwar daran, dass die Haushalte der Kommune ausgeglichen sind und sogar Überschüsse abwerfen, doch ist zumindest die Höhe der geplanten Investitionen für 2018 noch gewöhnungsbedürftig. 1,5 Millionen Euro will die Stadt Fürstenau ausgeben.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates stellte Kämmerin Elisabeth Moormann den Haushaltsentwurf für 2018 vor, der nun in den nächsten Wochen in den Fraktionen beraten wird. Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt beläuft sich bei den Erträgen auf 8,44 Millionen Euro, bei den Aufwendungen auf 8,31 Millionen Euro, somit bleibt ein Jahresüberschuss von rund 136000 Euro. 2017 gab es noch einen Überschuss von 262300 Euro. Dass er nun wahrscheinlich sinken wird, liegt daran, dass die Erträge zwar um fünf Prozent steigen werden, die Aufwendungen aber um sieben Prozent.

1,53 Millionen Euro in der Kasse

Im Finanzhaushalt – dem Girokonto – sind Einzahlungen von 9,41 Millionen Euro vorgesehen und Auszahlungen von 9,65 Millionen Euro. Darin enthalten sind Tilgungen in Höhe von 132500 Euro sowie Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1,49 Millionen Euro. Insgesamt macht das im Finanzmittelbestand ein Minus von 233500 Euro. Dem Gegenüber steht aber ein Kassenbestand auf dem Girokonto von gegenwärtig 1,53 Millionen Euro, mit dem dieses Minus natürlich ausgeglichen werden könnte. Wie hier verfahren wird, kann aber erst abschließend gesagt werden, wenn das endgültige Jahresergebnis vorliegt. Auch muss die Stadt Geld für Rückstellungen zurückhalten.

Gleichwie: Wenn das Plus auf dem Girokonto von 1,53 Millionen Euro dem aktuellen Stand der investiven Schulden in Höhe von 1,46 Millionen Euro (Stand Dezember 2017) gegenübergestellt wird, dann ließe sich sagen, dass die Stadt Fürstenau – zumindest in der Theorie – derzeit schuldenfrei ist.

Geld für den Breitbandausbau

Zu den geplanten Investitionen: Hier stehen unter anderem für den Breitbandausbau in der Stadt 44700 Euro bereit. Für die Innenstadtsanierung sind 345000 Euro vorgesehen, für die Sanierung der 1912-Schule insgesamt 750000 Euro, für die Spielplätze in der Stadt 30000 Euro.

Auch in die Straßenbeleuchtung wird die Stadt investieren. Geplant sind 258000 Euro. Hier sind die ursprünglich veranschlagten Kosten deutlich geringer ausgefallen. Das wiederum bedeutet, dass sich die Umrüstung auf LED-Beleuchtung nicht in acht Jahren amortisieren wird, sondern bereits in fünf Jahren. Ab diesem Zeitpunkt wird die Stadt im Vergleich zur aktuellen Situation jährlich fast 60000 Euro an Stromkosten sparen. Das wiederum entlastet die künftige Haushalte entsprechend, wie Elisabeth Moormann erklärte.

Ihre Erläuterungen zum Haushaltsentwurf schloss sie mit dem Merksatz eines spanischen Philosophen: „Wer sich an seine Vergangenheit nicht erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“. Daran erinnerte die Kämmerin den Rat gerne.