Mitgliederzahl leicht rückläufig Förderverein der Grundschule Fürstenau blickt zurück

In der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Fürstenau bedankte sich Schulleiterin Anika Tetzlaff bei dem engagierten Team für dessen Unterstützung bei verschiedenen Anschaffungen und Projekten. Bei den Wahlen ergaben sich zwei Wechsel in der Vereinsführung: Die Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Christian Gerweler von Nicole Giaranna und die Aufgabe des Schatzmeisters Silvia Block von Jens Pietruczinski. Noch bevor die Versammlung in die Tagesordnung einstieg, wurden Heide und Jürgen Binia, Nicole Giaranna, Brigitte Steveler, Elisabeth Karmann sowie Kerstin Kandelhardt verabschiedet. Dann eröffnete die Vorsitzende Maren Schutkin die Versammlung mit dem Jahresrückblick. Dabei wurde deutlich, dass die Anzahl der Mitglieder leicht rückläufig ist. „Es muss wieder mehr geworben werden“, betonte sie. Der Verein habe aber noch weit über 200 Mitglieder. Mit einer erheblichen Summe habe der Verein dafür gesorgt, dass die Spielzeugkisten in den Klassen erneut aufgefüllt werden konnten. Die Kinder in den verschiedenen Klassen trügen die Verantwortung für ihre Spielekisten selbst. Und dass klappe auch.

Erlöse sollen Zirkusprojekt zugute kommen

Für den Außenbereich wurden Sportgeräte beschafft. Unterstützt wurde das Schulobstprojekt ebenso wie verschiedene Aktionen, darunter Mein Körper gehört mir. Gemeinsam mit der Meurer-Stiftung wurden für den Musikunterricht Ukulelen beschafft. Im Sommer gab es ein Kinderferienspaßangebot. „Alle hatten bei der Dschungelprüfung Riesenspaß“, so Maren Schutkin. Eine besondere Herausforderung habe es allerdings auch dabei gegeben: Habe es doch gegolten, einmal einen Regenwurm in die Hand zu nehmen. Beim Kinderferienspaß ist der Förderverein auch im kommenden Jahr wieder mit dabei, ebenso wie beim Einschulungscafé. Mit dabei war er auch mit einem Waffelstand bei Rock am Schloss und beim überaus gelungenen Adventsbasar. Die Erlöse aus den verschiedenen Aktionen sollen dem für das kommende Jahr vorgesehenen Zirkusprojekt zugutekommen. Weiterhin ist ein Flohmarkt in Planung. Den Kassenbericht legte Jens Pietruczinski vor: Erfreulich sei, so Pietruczinski, dass zahlreiche Mitglieder mehr als den Mindestbetrag zahlten. 23 neue Mitglieder konnten geworben werden. Die Kassenlage entwickele sich positiv. Für das kommende Jahr sei geplant, ein grünes Klassenzimmer zu realisieren.

Im weiteren Verlauf informierte Anika Tetzlaff über Bedarf, Planungen und erforderliche Verbesserungen in der Verkehrslenkung im Bereich der Schule und des künftigen Kindergartens. Für diesen Bereich müsse ein verkehrstechnisches Gesamtkonzept entwickelt werden. Die Schulleiterin teilte ebenfalls mit, dass Anna-Lena Winkelmann für Tina Killmann als Lehrervertretung im Förderverein benannt worden sei.