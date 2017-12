Firmen sponsern Fahrzeug Viel Unterstützung für den neuen Dorfladen in Grafeld

Grafeld. Der Dorfladen in Grafeld mausert sich inzwischen zu einem kleinen Mittelpunkt im Ort, den die Bürger – ob groß oder klein – gerne unterstützen. Ein Überblick.

Die Mitarbeiter des Dorfladens sowie der Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft sind besonders stolz darauf, dass sie über einen nagelneuen Auslieferungswagen verfügen. Ermöglicht haben das 24 Sponsoren aus Grafeld und den umliegenden Nachbarorten. Sie sorgen künftig auch für den Unterhalt des Fahrzeuges, das gute Dienste leistet.

Schaufenster geschmückt

Gern gesehene Gäste waren vor einigen Tagen auch die Kinder der grünen Gruppe des St.-Servatius-Kindergartens in Berge, den auch die Grafelder Jungen und Mädchen besuchen. Die Kinder waren gekommen, um die Schaufenster des Dorfladens zu schmücken, den die Genossenschaft Ende April offiziell übernommen hat. Das Gewusel war groß, der Geräuschpegel dank der kleinen fröhlichen Gäste ebenfalls. Nun werden die Kunden mit weihnachtlichen Motiven empfangen.

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Jungen und Mädchen von den beiden Erzieherinnen Christiane Böhmann und Doris Kolde. Alle gemeinsam gaben sich bei der Dekoration der Fenster viel Mühe, wie die Kunden feststellen konnten. Nach getaner Arbeit ging es für die kleinen Künstler mit dem Bus wieder zurück zum Kindergarten in Berge.

Groe Verlosungsaktion

Auch ein Weihnachtsbaum schmückt inzwischen den Eingang zum Dorfladen. Vertreter der Landjugend, des Kundenbeirates der Genossenschaft, des Vorstandes und des Aufsichtsrates schmückten die Tanne. Die Aktion diente zugleich als Auftakt für eine Weihnachtsverlosung. Seit dem 1. Dezember dürfen alle Kunden mit ihren Kassenbons ab einem Einkaufswert von 20 Euro an ihr teilnehmen. Die Aktion endet am 23. Dezember mit der Ziehung der Gewinnlose. Ein gemütliches Beisammensein bei Glühwein und Bratwurst solle der Abschluss zudem werden, so die Genossenschaft.