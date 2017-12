Weihnachtsmarkt am dritten Advent Settruper laden zur lebendigen Krippe am Bahnhof ein

Settrup. Biblische Zustände herrschen ab sofort wieder bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, an der Straße Am Bahnhof 5 in Settrup: Die Nachbarschaft, allen voran Schäfer Kai Mithöfer, hat eine lebendige Krippe am Wegesrand aufgebaut. Prädikat: besonders sehenswert!

In der lauschigen kleinen Holzhütte Am Bahnhof 5 werden Maria, Josef und das Christuskind von einer munteren Herde aus Schafen und Ziegen samt flauschig weichen Lämmern bewacht. Während die Nachbarschaft die Figuren der Heiligen Familie mit Liebe zum Detail selbst gebastelt hat, wuseln die wolligen Vierbeiner dagegen quicklebendig durchs Stroh. „Das ist ein sehr schöner Stall auch für die Tiere geworden“, urteilt Schäfer Mithöfer und geht davon aus, dass seine Paarhufer sich hier nicht nur recht bald eingelebt haben, sondern sich in der festlich beleuchteten Szenerie auch sehr wohlfühlen.

Besucher jederzeit willkommen

Zumal es den diensthabenden Schafen und Ziegen in den kommenden Wochen an Gesellschaft wohl nicht mangeln wird: „ Im vergangenen Jahr, als wir hier zum ersten Mal unsere lebende Krippe aufgebaut hatten“, berichtet Mithöfer, „da haben hier an manchen Tagen im Zehn-Minuten-Takt die Autos angehalten, die Fahrer und Beifahrer sind ausgestiegen, haben sich alles ganz begeistert angesehen und die Tiere gestreichelt. Sogar am Heiligabend.“

Einladung zu Waffeln und Grillwürstchen

Zu besonders viel Trubel rund um die Settruper Krippe dürfte es wohl am 17. Dezember, kommen: Dann lädt die Nachbarschaft Am Bahnhof alle Interessierten zu einem gemütlichen kleinen Weihnachtsmarkt ein. Ab 16 Uhr servieren die Gastgeber Glühwein, Eierpunsch, Waffeln und Grillwürstchen und bieten kleine Bastelarbeiten zum Kauf an. Wem Weihnachtsziege und Krippenschaf Lust auf mehr machen, für den öffnet Kai Mithöfer an diesem dritten Adventssonntag auch die Türen zu seinen Stallungen. Dort warten außer der restlichen Herde auch noch einige Ponys auf freundliche Gäste.

Tag der offenen Tür in der Schäferei

Beim Tag der offenen Tür in der Schäferei sollten sich die Besucher aber bitte nicht wundern: Denn durch die Stallungen weht bereits mitten in der Weihnachtszeit ein Hauch von Frühling. „Viele Leute wissen gar nicht, dass die Lammzeit von November bis April andauert“, hat Kai Mithöfer festgestellt und kann sich ein breites Schmunzeln nicht verkneifen: „In unserer Herde haben wir zurzeit jedenfalls schon so um die hundert Osterlämmer.“