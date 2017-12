Gut besuchter Auftakt Gasthaus Borgmann in Berge wieder eröffnet

Berge. Der Betrieb in der Gaststätte Borgmann in Berge geht weiter. Dafür sorgen Axel Hartke, Klaus Hartke, Christian Jäger, Bastian Kramer, Christian Meyer Klaus Poppe und Henry Pöppe sowie René Wolting als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Jetzt fand die sehr gut besuchte Wiedereröffnung statt.

Die Geräuschkulisse ließ es schon vor dem Eintritt in den Schankraum ahnen. Die Theke war voll besetzt. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Mithin waren alle zufrieden: Die Kundschaft, die viele Jahre die regelmäßigen Besucht der Borgmann-Theke vermisst hatte, und die acht Gesellschafter. „Immer wenn wir bei den zuletzt nur noch sporadischen Öffnungszeiten hier waren, haben wir bedauert, dass es keinen regulären Betrieb mehr gibt“, so Klaus Hartke. „Von der Idee bis zur Öffnung haben wir zwei Wochen lang Vorgespräche geführt. Wir sehen uns als Ergänzung zum gastronomischen Angebot in Berge“, ergänzte Klaus Poppe.

Nicht gewinnorientiert

Das Team ist mit Spaß und Engagement bei der Sache. „Wir sind nicht gewinnorientiert, wollen aber auch keine Verluste machen“, sind sich die Mitglieder einig. Neben der Theke könne auch der Clubraum für kleinere Veranstaltungen belegt werden.

Öffnungszeiten sind donnerstags, freitags und samstags ab 19.30 sowie sonntags ab 18 Uhr. Ein engagiertes Thekenteam unterstützt die Gesellschafter. Für die Sommermonate wollen die Gesellschafter zudem den Biergarten öffnen.