Fürstenau: Polizei weist Randalierer in Klinik ein MEC öffnen

Die Polizei nahm in Fürstenau einen Mann in Gewahrsam, der mehrfach in seiner Wohnung randaliert hatte. Später brachte sie ihn in eine psychiatrisches Krankenhaus. Symbolfoto: Bundespolizei

Fürstenau. Die Polizei hat in Fürstenau am Samstagmorgen einen alkoholisierten Mann, der mehrfach randaliert hatte, in eine Klinik gebracht.