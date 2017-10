Innenstadt für Verkehr gesperrt Oktoberfesttage in der Stadt Fürstenau

pm Fürstenau. Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren präsentiere sich die Stadt Fürstenau auch in diesem Jahr am 7. und 8. Oktober wieder ganz bajuwarisch, wie die Werbegemeinschaft mitteilt.

Am Samstag, 7. Oktober geht es mit dem Oktoberfest in der Reithalle los – organisiert von der Avantgarde der Bürgerschützen. Einlass ist um 19 Uhr. Musikalische Gäste sind der Schlagersänger Tobee, die Oktoberfestband Relax sowie der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Fürstenau. Den Fassanstich nimmt Bürgermeister Herbert Gans vor.

Karten gibt es an der bft-Tankstelle Heyer, in der Buchhandlung Weitzel oder bei Daniel Geske (Telefon: 0170/8094681). Der Erlös ist für gemeinnützige Vereine in Fürstenau bestimmt.

Am Sonntag, 8. Oktober, lädt dann die Werbegemeinschaft zu ihrer Veranstaltung „Fürstenau – ein Oktobermarkt“ in die Innenstadt ein. Start ist um 8 Uhr mit einem großen Trödelmarkt. Hier bieten Händler ihre Waren an. Organisiert werde die Veranstaltung von Nordmanns Trödelmärkte, so die Werbegemeinschaft. Vielen sei die Firma durch die Osnabrücker Nachttrödelmärkte bekannt.

Freigetränk für Lederhosenträger

Um 11 Uhr beginnt im Festzelt auf dem Marktplatz ein bayrischer Frühschoppen mit der Grafelder Schützenkapelle. Dort gibt es unter anderem Haxen, Weißwürste sowie bayrisches Oktoberfestbier – angeboten vom Team des „Hotel am Markt“. Besucher in Lederhose oder Dirndl erhalten ein Freigetränk. Selbstverständlich gebe es auch ein Unterhaltungsprogramm für den Nachwuchs, so die Werbegemeinschaft weiter.

Auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen an diesem Aktionssonntag ihre Türen. Es gebe viele herbstliche Angebote und Überraschungen für die Besucher, heißt es abschließend.

Wegen des Oktobermarktes am Sonntag werden die Straßen bereits ab Samstagabend für den Autoverkehr gesperrt, wie die Werbegemeinschaft mitteilt. Folgende Bereiche sind betroffen: Große Straße (ab West)/Buten Porten (ab Regine)/Kleine Straße/an den Schanzen (ab Stein)/Kirchstraße (ab Stegwaren), die komplette St.-Georg-Straße und die Bahnhofstraße vom La Vida bis zum Schwedeneck.

Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. Die Werbegemeinschaft bittet um das Verständnis.