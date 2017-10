Verkehrsbehinderungen Sturmtief entwurzelt im Altkreis Bersenbrück viele Bäume

jesc/ja/cg/ms/pm Altkreis Bersenbrück. Sturmtief „Xavier“ hat am Donnerstagmittag im Altkreis Bersenbrück zahlreiche Bäume entwurzelt. Dadurch ist es teilweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen, wie Polizei und Feuerwehr berichten. Menschen wurden nicht verletzt.

Allein die Feuerwehr Bersenbrück musste am Donnerstag zu 20 Baumeinsätzen ausrücken, die Feuerwehren Ankum und Talge kamen den Bersenbrückern dabei zu Hilfe. Der spektakulärste Einsatz dürfte an der Bahnlinie Osnabrück–Oldenburg stattgefunden haben: Nördlich des Bahnübergangs Priggenhagener Straße war ein stattlicher Baum auf die Schienen gefallen. Als der Alarm gegen 12.24 Uhr kam, war ein Trupp bereits in der Nähe am Bahnhof damit beschäftigt, Zweige von einem Nebengleis zu räumen. Den Baumstamm zu zerlegen und von den Schienen zu schaffen dauerte ein knappe Stunde. Wegen des Sturms stellte die Nordwestbahn am Nachmittag den Betrieb ein, zum Zwischenfall in Bersenbrück konnte die NWB-Pressestelle am Donnerstagnachmittag keine Angaben machen. Die Feuerwehr Ankum rückte ebenfalls zu 20 Einsätzen aus, ihre Drehleiter nicht mitgezählt, die in der ganzen Samtgemeinde Bersenbrück im Einsatz war.

Orkanartige Böen auch in Bippen

In der Samtgemeinde Fürstenau ging es in den Mittagsstunden mit dem ersten Einsatz in Bippen los. Orkanartige Böen brachten an der Maiburgstraße einen Baum zu Fall, der quer auf die Straße fiel. Wenige Minuten später gab es den ersten Einsatz für die Fürstenauer Blauröcke. Im Ortsteil Hollenstede waren Bäume auf eine Stromleitung gefallen. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab, da die Feuerwehrleute zur nächsten sturmbedingten Straßensperrung zum Sellberg gerufen wurden. Hier hatte es eine stattliche Eiche erwischt. Sie fiel ebenfalls quer über die Straße und riss dabei eine Telefonleitung herunter.

Weide stürzt in Anten auf Haus

Auch die Feuerwehr Berge bekam Arbeit. Im Ortsteil Anten stürzte am Butenesch eine große Weide auf ein Haus mit Solaranlage. Wenig später lag dann beim Grünabfallsammelplatz in Grafeld an der Berger Straße ein Baum auf der Fahrbahn. Einen weiteren Einsatz gab es anschließend im Bippener Ortsteil Vechtel. Hier lag eine Birke quer über den Einmündungsbereich zur Bundesstraße.

Baum fällt auf Hausdach

Der vorläufig letzte größere Einsatz in der Samtgemeinde folgte dann wiederum in der Stadt Fürstenau. An der Settruper Straße hatte Sturmtief „Xavier“ vier Bäume entwurzelt. Ein Baum stürzte dabei auf ein Haus und beschädigte Dach und Dachstuhl. Verletzt wurde niemand.

Annähernd 30 Einsätze in der Samtgemeinde Neuenkirchen

Gut zu tun hatten auch die Feuerwehren in der Samtgemeinde Neuenkirchen. Zwischen 12 und 15 Uhr, als das Sturmtief über Merzen, Neuenkirchen und Voltlage hinwegzog, erreichten fast 30 Alarmierungen die Feuerwehren. In der Mehrzahl waren es umgestürzte Bäume, die die Straßen blockierten, wie Gemeindebrandmeister Herbert Kempe auf Anfrage unserer Redaktion berichtete. Menschen wurden nicht verletzt, es blieb bei Sachschäden: So begrub in Merzen in der Straße Kemnade ein Baum ein Auto unter sich, während in Voltlage ein Baum auf eine Gebetsklause fiel und diese fast vollständig zerstörte. Betroffen waren in einigen Ortsteilen Neuenkirchen auch die Strom- und Telefonleitungen, die durch herabstürzende Äste und umgestürzte Bäume beschädigt wurden.

Verkehrsbehinderungen auch in Cloppenburg und Vechta

Ein ähnliches Bild gab es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Hier es am frühen Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch orkanartige Böen und Regen. Es seien diverse Bäume entwurzelt worden, die die Straßen und Wege versperrten, so die Polizei. Auch die Bahnstrecken seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Es sei mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.