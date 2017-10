Kichenführer feierten Jubiläum Zehn Jahre offene Türen in St. Georg Fürstenau

Fürstenau. Die evangelisch-lutherische Kirche St. Georg in Fürstenau, zu früheren Zeiten auch als Marktkirche bekannt, hat eine wechselvolle Geschichte. Seit nunmehr zehn Jahren halten zwölf ehrenamtliche Kirchenführer diese Geschichte der Kirche lebendig.

Die offene Kirche mit festen Besuchstagen gibt es seit 2007. Seit dieser Zeit stehen Heinrich Bote, Martina Dathe, Friedhelm Esch, Heinz Fischer, Jochen Heckmann, Heike Horak, Friedhelm Kellermeier, Hannelore Langhans, Anne Leis, Petra Oldenhage, Kurtjoachim Pulter und Gisela Strieder Gästen Rede und Antwort. Mit einem kleinen Empfang für die ehrenamtlichen Kirchenführer im Hotel Am Markt feierten die Akteure zusammen mit Pastorin Anke Kusche dieses Jubiläum.

Natürlich blieb dabei auch Zeit, zahlreiche Anekdoten aus den vergangenen zehn Jahren auszutauschen und die eigenen Aktivitäten noch einmal im Rückblick zu beleuchten. So hat beispielsweise Heinrich Bote, auch „Kirchen-Bote“ genannt, über sein Engagement als Kirchenführer Statistik geführt. In den zehn Jahren leistete er allein 86 mal Dienst in der Kirche und betreute in dieser Zeit 840 Besucher. Hochgerechnet kommen so insgesamt viele 1000 Gäste zusammen, die St. Georg besucht haben. Viele waren begeistert von den Besonderheiten des Gotteshauses, darunter das Bismarkfenster und der Altar mit seiner wechselvollen Geschichte. Ansonsten seien die Interessen der Gäste durchaus unterschiedlich, hieß es beim Jubiläumstreffen. Einige wollte alles über die Kirche erfahren, andere einfach nur mal in hektischer Zeit innehalten und eine Kerze anzünden. Die Kirchenführer, die allesamt geschult sind, lassen sich gerne auf die unterschiedlichen Interessen ein.

Offene Kirche

Die Idee, die Kirche zu öffnen, entstand nach Anmerkungen von Gästen. Schade, dass die Kirche immer geschlossen sei, hieß es immer mal wieder. Die Kirchengemeinde griff die Anregung schließlich auf und warb im Gemeindebrief „Klammer“ für die Aktion „offene Kirche“. Alsbald fanden sich ehrenamtliche Helfer, das Projekt konnte starten zur Freude vieler beginnen.

„Viele Kirchenführer opfern an mehreren Wochenenden im Monat ihre Zeit. Dafür bin ich sehr dankbar“, so Anke Kusche. Erfreulich sei, dass alle bis zum heutigen Tage dem Projekt treu geblieben seien.

Wer Interesse hat, künftig in der Gruppe als Kirchenführer mitzuwirken, kann sich gerne im Kirchenbüro melden. Die St-Georg-Kirche ist von Ostern bis Erntedank freitags bis sonntags sowie an den Adventssonntagen ab 15.30 Uhr geöffnet.