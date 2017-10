Landtagswahl 2017: Wahlkreis 73 Jan-Uwe Hans Hacker aus Fürstenau will für die FDP in den Landtag

Fürstenau. Erst vor gut anderthalb Jahren ist Jan-Uwe Hans Hacker in die FDP eingetreten. Jetzt bewirbt sich der 19-jährige Fürstenauer für die Freien Demokraten im Wahlkreis Bersenbrück um einen Sitz im Niedersächsischen Landtag.

„Wenn schon, dann auch richtig“, so lässt sich wohl die noch junge Karriere von Jan-Uwe Hans Hacker beschreiben. Im Politikunterricht an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau, wo er im Frühjahr sein Abitur gemacht hat, wurde sein Interesse an politischen Themen geweckt. „Viele junge Menschen interessieren sich ja nicht für Politik. Ich aber dachte mir: Nicht nur meckern, sondern mitgestalten“, verrät Jan-Uwe Hans Hacker seine Motivation.

Nach dem Vergleich der Standpunkte der verschiedenen Parteien mit seinen persönlichen politischen Ansichten entschied sich Jan-Uwe Hans Hacker für die FDP. Besonders die Kernpunkte der Bildungspolitik und das Verständnis eines Rechtsstaats der Freien Demokraten haben dem Fürstenauer, der in Kürze in Osnabrück ein Studium der Sozialwissenschaft – natürlich mit dem Schwerpunkt Politik – beginnt, zugesagt. Bei der Kommunalwahl gelang Jan-Uwe Hans Hacker, der sich auch im Jugendparlament Fürstenau engagiert, der Sprung in den Fürstenauer Samtgemeinderat. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender im FDP-Ortsverband Fürstenau und Mitglied im dreiköpfigen Kreisvorstand der Jungen Liberalen. Da bleibt nicht viel Zeit für die üblichen Hobbys wie Lesen, Joggen oder sich mit Freunden zu treffen.

Anfang August wurde der Fürstenauer bei einer Versammlung in Wallenhorst mit 100 Prozent der Stimmen zum Landtagskandidaten gekürt. „Ich als junger Kandidat habe vielleicht einen anderen Blickwinkel auf einige Themen“, sagt Jan-Uwe Hans Hacker, der sich in Berlin Rüstzeug und Motivation für den Wahlkampf geholt hat. Während eines zweimonatigen Praktikums bei der Bundes-FDP unterstützte er Christian Lindner und Co. im Bundestagswahlkampf. Den Schwung des guten Ergebnisses der Freien Demokraten auf Bundesebene will der Fürstenauer nun in seinen Wahlkreis mitnehmen.

Sein Hauptaugenmerk richtet der angehende Student logischerweise auf die Schul- und Bildungspolitik. „Die Digitalisierung muss Einzug in die Schulen halten, sonst verpassen wir den digitalen Wandel“, fordert Jan-Uwe Hans Hacker Investitionen in moderne Unterrichtsausstattung wie Smartboards. „Es geht aber nicht nur um Investitionen, auch die Lehrer müssen geschult werden“, betont der FDP-Kandidat für den Wahlkreis Bersenbrück.