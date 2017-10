Kinderarbeit in großem Stil Settruper kritisiert Grabsteinimporte aus Indien

Fürstenau. Die Samtgemeinde Fürstenau wird vorerst keinen Passus in die kommunale Friedhofssatzung aufnehmen, dass nur Grabsteine aufgestellt werden dürfen, die nicht von Kindern produziert worden sind. Es fehlen die rechtlichen Grundlagen.

Kinderarbeit bei der Grabsteinproduktion? Gibt es das wirklich? Ja. Sogar im großen Stil. So arbeiten nach Angaben der Organisation Don Bosco Mondo trotz aller Kontrollen immer noch 150.000 Kinder in indischen Steinbrüchen – Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr hin oder her. Ein gutes Drittel der Grabsteine aus diesem Land findet nach Einschätzung von Fachleuten in Deutschland Abnehmer – viele eben auch hergestellt von Kindern, die für Hungerlöhne unter härtesten Bedingungen arbeiten und mit ihrer Gesundheit und manchmal auch mit dem Leben bezahlen. Die so hergestellten Grabsteine – vom Material her stets ansehnlich – sind in Europa preislich konkurrenzlos.

Steinmetz plädiert für Ware aus Deutschland

Heinz Stall aus Settrup stört das schon lange. Der Steinmetz sagt klipp und klar: „Es kann doch nicht sein, dass auf Friedhöfen in der Samtgemeinde Fürstenau Grabsteine stehen, die von Kindern hergestellt worden sind.“ Der Import der Billigsteine aus Indien habe sich längst auf den deutschen Markt ausgewirkt. Die Zahl der ausgewiesenen Fachbetriebe gehe zurück. Nur noch die Gravur werde in Deutschland gemacht. Dabei sei es überhaupt nicht notwendig, Steine aus Indien zu importieren – schon gar nicht aus Kinderarbeit. Über Jahrhunderte hinweg hätten es doch auch Grabsteine aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern getan – aus Granit, Quarz- und Sandstein. Das sei auch heute noch möglich. Er selbst beziehe sein Material überwiegend aus Deutschland, so Heinz Stall. Wenn dann ein Import aus Indien sein müsse, dann beziehe er dort ausschließlich unbearbeitete Rohtafeln, so der Steinmetz.

Verwaltung: Keine gesetzliche Grundlage für Verbot

In der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Fürstenau machte er auf dieses Thema aufmerksam und regte an, mittels der Friedhofsatzung zu verhindern, dass Grabsteine auf dem kommunalen Friedhof der Samtgemeinde aufgestellt werden, die in Kinderarbeit hergestellt worden sind. Vorausgegangen war diesem Vorschlag eine gleichlautende Bitte der Ratsfrau Claudia Funke in der Septembersitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz mit dem zusätzlichen Hinweis, dass in anderen Kommunen bereits so verfahren werde. Die Verwaltung sagte im Gegenzug zu, die Angelegenheit zu prüfen. Das Ergebnis: Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom Oktober 2013 gebe es keine „ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage“, die es ermögliche, dass nur Grabsteine aufgestellt werden dürften, die nachweislich in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt worden seien. Damit verbunden sei nämlich ein Eingriff in die durch Artikel 12, Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Berufsausübungsfreiheit der Steinmetze.

Auch Bundesverwaltungsgericht beteiligt

Wie die Verwaltung weiter erläutert, sei aus diesem Grund auch in der Stadt Bramsche nach einem Vorstoß aus der Politik darauf verzichtet worden, mittels Friedhofssatzung Grabsteine aus Kinderarbeit von den Friedhöfen zu verbannen. In Lingen gebe es zwar einen entsprechenden Passus, der aber sei bereits vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aufgenommen worden. Geklagt habe aber gegen die Lingener Satzung bisher noch niemand. Das Bistum Osnabrück wiederum habe in einer Mustersatzung die Formulierung aufgenommen: „ ... sollen ohne ausbeuterische Kinderarbeit...“. Auf eine Pflicht nachzuweisen, dass die aufgestellten Grabsteine nicht in Kinderarbeit hergestellt worden sind, verzichte das Bistum mit Blick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes.

Land Niedersachsen ist nun gefordert

Anders sieht es in Bayern aus. Durch die Änderung des bayrischen Bestattungsgesetzes im September 2016 sei eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen worden, die das Grundrecht der Steinmetze rechtmäßig einschränke, so die Verwaltung. In der Samtgemeinde Fürstenau sei eine Satzungsänderung – verbunden mit einer Nachweispflicht über die Herkunft von Grabsteinen – also erst möglich, wenn die entsprechende Ermächtigungsgrundlage durch das Land Niedersachsen geschaffen werde.