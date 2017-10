Viele zufriedene Gesichter Mystische Stimmung beim Hexenmarkt in Bippen

Bippen. Rundum zufriedene Gesichter gab es auf dem siebten Maiburger Hexenmarkt. Auf dem Gelände des Hofes Bramsche tummelten sich mehrere 1000 Gäste. Die Schlange an der Eintrittskasse reichte teilweise bis an die Hauptstraße heran.

Am Montagabend war das Gelände von zahlreichen Fackeln, Feuern und Lichtern prächtig illuminiert. 250 Meter Lichterkette wurden eingebaut, die Bäume mit ihrer bereits beginnenden Laubverfärbung in zahlreichen Farben angestrahlt. Zwei jungen Damen aus Ueffeln Balkum und Osnabrück hat es besonders gut gefallen. Im Gespräch mit dem Organisator Jens Bramsche lobten sie Angebot und Ambiente. Ihnen fehlte nur ein Stand mit Met. Aber nicht nur in den Bereichen ohne elektrisches Licht herrschte gute Stimmung. Moderne Technik auf der Bühne und bei verschiedenen Verkaufsständen ließen den Markt lebendig erscheinen. Besondere Aufmerksamkeit fanden der Feuerjongleur und die altertümliche Musik.

Breite Palette interessanter Dinge

Eine Vielfalt von Ständen sorgte für eine breite Palette interessanter Dinge, die demnächst Haus und Hof schmücken können, oder die dem Gaumen bei einem schönen Leseabend eine besondere Freude bereiten: Tiroler Speck, heimisches Brot, Marmeladen und Liköre. Kartoffelpfannkuchen, Champignons und mehr sorgten auf dem Gelände für einen gut gefüllten Magen. Kaffee und Kuchen rundeten das Angebot ab. Und eine Gulaschkanone war auch vor Ort. Für das Auge gab es im Zelt eine Auswahl interessanter und nützlicher Dinge. Christbaumschmuck und eine breite Vielfalt von Schwippbögen, Gestricktes und Gehäkeltes sowie weitere Handarbeiten wechselten den Besitzer. An etwa 80 Ständen wurden zahlreiche Wünsche erfüllt.

Gaukler, Musiker – und eine Ente

Am zweiten Tag standen dann Gaukler und Musiker, darunter die Weltklasse-Pipeband Crest of Gordon, aber auch ein Theater mit Mells Zauberwelt sowie Erzähltheater im Vordergrund. Gaukler Olaf begeisterte die Kleinen, die sich weiterhin über die Aktionen von Eddy Ente und der Zauberin Melly freuten. Die Firma A&M Struckmann zeigte die Funktion von Holzverarbeitungsgeräten. So können Kaminbetreiber sich viel Arbeit sparen. In einem Arbeitsgang werden Baumstämme in die passende Länge geschnitten und auch gleich gespalten. Oder aber das Problem der Stubben wird durch eine nur achtzig Zentimeter breite Stubbenfräse gelöst.

Helmut Tolsdorf: Eine gelungene Veranstaltung

„Es ist eine gelungene Veranstaltung“, sagte Bürgermeister Helmut Tolsdorf. „Es gab keinen Parkplatz mehr in Bippen. Der Hexenmarkt ist eine große Leistung, die nah an den Wünschen der Menschen liegt.“ „Es ist schön aufgebaut und macht einen guten Eindruck“, betonte Anke Duveneck aus Quakenbrück. Heinrich und Ilse Bramsche waren mit dem Ablauf ebenfalls bestens zufriedene. „Es gab allerdings viel Stress und viel Arbeit in Vor- und Nachbereitung“, bemerkten sie.