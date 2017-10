Wie Landwirte heute arbeiten Exkursion zum Hof Reinermann in Hollenstede

Hollenstede. Wie sieht er aus – der Strukturwandel in der Landwirtschaft? Und: Wie arbeiten Landwirte heute eigentlich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit der Erdkunde-Leistungskurs des Jahrgangs 12 der IGS Fürstenau. Nun besuchten die Schüler den Hof Reinermann in Hollenstede.

Frühmorgens machen sich 21 Oberstufenschüler mit ihrer Lehrerin Cornelie Wiegand auf den Weg nach Hollenstede zum gepflegten Hof der Familie Reinermann. Hier werden sie vom Betriebsleiterehepaar Felix und Mechthild Reinermann empfangen. „Wir bewirtschaften eine Nutzfläche von 100 Hektar und haben uns auf Milchproduktion spezialisiert. Zurzeit halten wir 140 Milchkühe und 600 Mastschweine“, erläutert der Betriebsleiter. Die weiblichen Kälber blieben zur Nachzucht auf dem Betrieb; Bullenkälber hingegen würden verkauft. Die Milchproduktion bilde die Haupteinnahmequelle des Betriebes. Futtermittel wie Mais, Gras und Getreide stammten aus eigener Produktion. Durch ein hofeigenes Blockheizkraftwerk werde zudem mithilfe eigener Energiegewinnung der hohe Stromverbrauch kompensiert, so Felix Reinermann.

Nach diesen grundsätzlichen Infos beginnt die Exkursion auf dem Betriebsgelände. An mehreren Stationen lernen die jungen Leute den Arbeitsalltag in einem Milchviehbetrieb kennen. Mit festem Schuhwerk geht es zunächst in den Boxenlaufstall für die Milchkühe, wo die Schüler mit einem zufriedenen Muhen der Kühe begrüßt werden. Hier können die Tiere sich frei bewegen, zu jeder Zeit fressen. Überdies werden sie von zwei neuen vollautomatischen Melkrobotern bis zu viermal am Tag gemolken.

Liegeboxen

Fasziniert von dieser Technik, können die Schüler die Melkvorgänge genau beobachten. Übrigens gibt eine Milchkuh in dem Betrieb durchschnittlich circa 34 Liter pro Tag. Beim Rundgang durch den lichtdurchfluteten luftigen Stall mit den weichen Liegeboxen stellen sie fest, dass die Kühe sich hier wohlfühlen. Beeindruckt sind die Gäste vom Futtermischwagen, mit dem täglich circa sechs Tonnen Futter, bestehend aus Mais- und Grassilage sowie Kraftfutter, gemischt und verteilt werden.

Weiter geht es zum Milchlagerraum. In einem riesigen Tank wird die Milch gelagert, gekühlt und alle zwei Tage mit dem Tankwagen zur Molkerei transportiert.

Der Aufzuchtstall bietet für Kälber und Jungtiere durch Stroheinstreu viel Komfort. Auch hier stellt der vollautomatische Tränkeautomat eine große Arbeitserleichterung dar. Besonders anziehend für die Gäste sind die wenige Wochen alten Kälber, die gestreichelt werden dürfen. Beim Anblick eines neugeborenen Kalbes schmelzen besonders die Schülerinnen dahin.

„Aufzucht und Haltung der Tiere unterliegen strengen Auflagen, und deren Gesundheit wird regelmäßig geprüft, ebenso wie die Qualität der Milch“, so Felix Reinermann. Es entsteht eine lebhafte Diskussion über Kennzeichnungspflichten für Tiere, Meldepflichten für Tierbewegungen und diverse Hygieneverordnungen.

Joghurt aus Hollenstede

Bereits seit 45 Jahren werden auf dem Betrieb Reinermann junge Menschen ausgebildet. Die Ausbildung zum Landwirt umfasst drei Jahre. In der Regel befindet sich ein Auszubildender pro Lehrjahr auf dem Hof in Hollenstede. Felix Reinermann erläutert den Ausbildungsverlauf und stellt die Berufsaussichten vor.

Der älteste Sohn Julian absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister und bringt sich aktiv in den Betrieb ein, sodass das Betriebsleiterehepaar optimistisch in die Zukunft schauen kann.

In der abschließenden Fragestunde beantwortet das Landwirtspaar die vielen Fragen der Schüler. „Sie waren alle sehr motiviert und interessiert. Es hat Spaß gemacht, ihnen den Betrieb zu zeigen“, stellt Mechthild Reinermann erfreut fest.

Nach einem gemeinsamen Foto und einem köstlichen Joghurt von Kühen aus Hollenstede machen sich die jungem Gäste mit vielen neuen Eindrücken und Infos auf den Rückweg.