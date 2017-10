Suche nach Fahrzeug Exhibitionist zeigt sich in Fürstenau einer 14-Jährigen

Fürstenau. Ein Exhibitionist hat sich in Fürstenau einem 14-jährigen Mädchen gezeigt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Samstag um 13.42 Uhr an der Lingener Straße/Ecke Am Klattenpohl. Ein etwa 40 Jahre alter Mann habe sich dort dem Mädchen gezeigt. Er habe eine schwarze, kurze Sporthose getragen und einen Stoppelbart.

Die 14-Jährige sei aus einem weißen älteren Sprinter von dem Unbekannten angesprochen und nach dem Weg nach Haselünne gefragt worden, so die Polizei weiter. Das Fahrzeug sei bereits gegen 13.15 Uhr auf der Lingener Straße aufgefallen.

Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug und dem unbekannten Mann nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen, Telefon 05439/9690.