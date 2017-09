Noch bis Dienstag zu sehen Videoinstallation erhellt Marktkirche in Fürstenau

Fürstenau. Eine Videoinstallation erhellt in diesen Tagen die Südfassade der evangelische Marktkirche St. Georg in Fürstenau. Der Bund Bildender Künstler (BBK) schuf das Kunstwerk Luther im Landkreis als Beitrag zu 500 Jahre Reformation. Die beeindruckende Installation ist bis zum 3. Oktober zu sehen. Noch bei der Präsentation wurde diese zweitägige Verlängerung beschlossen.

Zum Auftakt der Eröffnung im Alten Rathaus am Marktplatz ergriff Bürgermeister Herbert Gans zunächst das Wort. „Wir haben uns heute Abend zusammen gefunden, um eine technisch wunderschöne und künstlerisch wertvolle Lichtprojektion zu sehen. Ich denke, wir sind gespannt, was uns heute zum Thema 500 Jahre Reformation mit Martin Luther gezeigt wird“, so Herbert Gans.

„Kirchen arbeiten hervorragend zusammen“

Der Bürgermeister ging sodann auf die Jahrhunderte andauernden Auseinandersetzungen zwischen den Kirchen ein. „Die beiden großen Kirchen unserer Stadt arbeiten jetzt hervorragend zusammen“, so Herbert Gans, der hierfür ein großes Dankeschön aussprach. Und weiter: „Ein evangelischer Bürgermeister und ein katholischer Stadtdirektor. Das geht hervorragend“. Mit einem Dank an den BBK mit seinem Vorsitzenden Jens Raddatz endete er.

„Wo Luther drauf steht, ist auch Luther drin“, wandelte Pastorin Anke Kusche eine Werbeaussage um. Kirche solle sich nicht nur selbst feiern. Sie sei für die Menschen da. Die evangelische Pastorin erinnerte an den Lutherspruch „Dem Volk aufs Maul schauen“. Dazu gehöre auch, das Evangelium so zu predigen, dass es einen Kontext zum jetzigen Leben bilde. „Reformation habe nicht nur im 16. Jahrhundert stattgefunden. Sie sei eine Aufgabe immerfort“, erinnerte sie an eine Aussage des Theologen Klaus Douglass.

Broschüre vorgestellt

Sodann führte Jens Raddatz in das Projekt ein. Dabei stellte er die einzelnen mitwirkenden Künstler vor. Mit der Projektion gelinge es, zahlreiche Orte der Reformation im Landkreis Osnabrück zu erreichen. Sodann stellte er eine kleine Broschüre vor. Ihn ihr werden alle 14 mitwirkenden Künstler und ihre Werke vorgestellt.

Ein großer Vorteil der Installation ist, dass sämtliche künstlerischen Gebiete abgedeckt worden seien. Margit Rusert beschäftigt sich mit der Ikonografie. Das immer gleiche Portrait werde immer anders dargestellt. Sybille Hertel ging auf die Freiheit im Glauben ein. Sascha Göbel verdeutlichte, dass Luther ein Medienstar war. Und Manfred Heinze erinnere an unumstößliche Thesen, darunter an den Kategorischen Imperativ.

So schließen sich in dieser Endlosschleife viele weitere Eindrücke an. So geht Tina Schick, die zur Projekt den Krimi Osnabrücker Reformanin geschrieben hat, auf die Reformationsbotschaft ein. Die heutigen Thesen seien Auszüge aus den Menschenrechten, aus den Grundrechten.

Glocken läuten gemeinsam

Für die katholische Kirchengemeinde sprach Jürgen Sander. Er bestätigte die heutige Geschwisterlichkeit zwischen St. Georg und St. Katharina. Zum Zeichen der Gemeinsamkeit werden ab dem 25. November jeweils um 18.50 Uhr die Glocken von St. Katharina zusammen mit den Glocken von St. Georg läuten.

Sodann sahen sich die Gäste vom Marktplatz aus die interessante und als überaus gelungen zu bezeichnende Projektion an. Im Anschluss las Tina Schick aus ihrem Kurzkrimi, der auch in Fürstenau spielt. Mit der Signierung ihrer Bücher endete die informative Veranstaltung.

Die Projektion startet jeweils um 19.30 Uhr und endet um 22 Uhr.