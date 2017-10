Von der Krippe bis zum Abi Fürstenau: Neue Reithalle nur für Kinder und Jugendliche

Fürstenau. Der Reit- und Fahrverein Fürstenau möchte eine Reithalle ausschließlich für Kinder und Jugendliche bauen. Sie soll das Campus-Projekt mit IGS, Grundschule, HpH-Kindergarten und Reitsportzentrum abrunden. Pferdepädagogische Angebote sind dann von der Krippe bis zum Abi möglich.

Die Verantwortlichen im Reit- und Fahrverein haben sich in den vergangenen Monaten intensiv Gedanken gemacht, wie sie das Vorhaben umsetzen können und zu diesem Zweck das Netzwerk „Kinder mit Pferden stärken“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Netzwerkes fand kürzlich eine Versammlung mit potenziellen Interessenten aus Schulen und Kindergärten der Region statt, die gerne reitpädagogische Angebote nutzen möchten. Zudem gab es bereits erste Gespräche mit der Samtgemeinde. Die Signale seien positiv gewesen, so der stellvertretende Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, Stephan-Heinrich Flohr, sowie Schriftführerin Doris Bregen-Meiners.

Mit 226 000 Euro kalkuliert

Konzeptionell ist bereits eine Menge Vorarbeit geleistet worden. So soll die Halle 20 mal 60 Meter groß sein, damit sie für zwei Gruppen unterteilt werden kann. Weiterhin ist das Gebäude als Offenhalle geplant mit zwei geschlossenen Seiten zu den Hauptwindrichtungen hin. Dafür müssten nach den aktuellen Kalkulationen rund 226000 Euro fließen. In dieser Summe sind aber lediglich die Materialkosten und planerische Leistungen enthalten. Hinzu kommen unter anderem Eigenleistungen des Vereins.

Finanzieren möchte der Reit- und Fahrverein das Projekt über mehrere Töpfe. Zum einen haben die Verantwortlichen einen Antrag beim Landessportbund gestellt. Wird er Anfang Januar positiv beschieden, wären schon einmal 35 Prozent der kalkulierten Summe finanziert. Darüber hinaus hofft der Reit- und Fahrverein auf die Unterstützung durch den Schulträger, die Samtgemeinde. Hier steht ein Anteil von 30 Prozent zur Debatte. Die Kommune hat zwar noch keine Entscheidungen getroffen, wie und in welchem Umfang sie für das Projekt Gelder generiert, gleichwohl gibt es mit Blick auf die Campus-Idee ein grundsätzliches Wohlwollen.

Antrag beim Landessportbund gestellt

Die dann verbleibende Summe in Höhe von etwa 80000 Euro möchte der Reit- und Fahrverein über Sponsoren und Gönner hereinbekommen. Klappt alles, könnte bereits 2018 mit dem Bau der neuen Halle begonnen werden. Wie Doris Bregen-Meiners und Stephan-Heinrich Flohr allerdings betonen, wird nur gebaut, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Warum überhaupt eine neue Halle? Die Gründe dafür sind vielfältig, der vielleicht wichtigste: Die bestehende Halle ist tagsüber inzwischen komplett ausgelastet, und zwar allein durch die IGS. Gleichwohl haben auch die beiden Grundschulen in Fürstenau sowie die in Bippen und Schwagstorf Interesse daran bekundet, reitsportliche Angebote wahrzunehmen. Das gilt auch für die Heilpädagogische Hilfe (HpH), für die die Samtgemeinde derzeit eine Kindertagesstätte mit ergänzenden therapeutischen Angeboten in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schulreitsportzentrum und damit auch zur neuen Halle baut. Die Ansiedlung der HpH war schließlich der entscheidenden Anstoß, den Hallenbau in Angriff zu nehmen.

2000 Kinder im nahen Umfeld

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Innerhalb von fünf Minuten können rund 2000 Kinder die neue Reithalle erreichen. Allein aus diesem Grunde ist der Standort ideal und bietet viel Potenzial.

Und was könnte es für pädagogische Angebote geben? Viele. Natürlich therapeutisches Reiten unter Inklusionsaspekten, natürlich Reitstunden zur Stärkung von sozialen Kompetenzen, natürlich klassischer Sportunterricht zu Pferd. Der Reitunterricht könnte aber zur Integration von Flüchtlingen genutzt werden. „Ein Pferd versteht jede Sprache“, sagen Doris Bregen-Meiners und Stephan-Heinrich Flohr.

Bei all ihren Unternehmungen stehen die Organisatoren in engem Kontakt zum deutschen Kuratorium für therapeutisches Reiten in Warendorf. Das findet die Fürstenauer Initiative so gut, dass im kommenden Jahr die Bundesversammlung des Kuratoriums mit 300 Teilnehmern in Fürstenau abgehalten wird.

Letzte Frage: Was ist mit der bestehenden Halle, die 1996 in Betrieb genommen worden ist? Die wird der Reit- und Fahrverein in den nächsten Jahren Schritt für Schritt vor allem energetisch sanieren. Auch hier ist bereits alles im Fluss und Fördergeld beantragt.