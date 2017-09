Elternprojekt gestartet Berger Grundschule serviert ab sofort Joghurt

Berge. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, wird ab sofort in der Grundschule in Berge gesunder Joghurt serviert. Im Beisein von Kuh Annika ist das von Eltern initiierte Projekt jetzt an den Start gegangen.

Annika hat wohl noch nie so viele Kinder gesehen, wie an der Grundschule in Berge. Dort stand die Kuh vom Hof Bielefeld auf dem Schulhof – als Sinnbild für das von der Elternschaft initiierte Joghurt-Projekt. Es ergänzt das EU-Schulobst- und Gemüseprogramm sowie das Milchprogramm. Alle 14 Tage mittwochs gibt es für die Jungen und Mädchen der Grundschule nun am Haupteingang der Grundschule Joghurt – mal naturbelassen, mal mit Erdbeergeschmack, mal mit Vanille-Note. Besonders gerne garnieren die Grundschüler das Ganze mit bunten Streuseln – sieht gut aus und schmeckt auch gut.

Wichtig: die Kühlkette nicht unterbrechen

Die Ausgabe des Joghurts komme bei den Kindern sehr gut an, erklärte Schulleiterin Sabine Ehrentraut. Sie freut sich über das Elternprojekt. Es sei eine gute Ergänzung zum EU-Schulobst- und Gemüseprogramm, das es an der Grundschule in Berge seit dem Schuljahr 2015/16 gebe, sowie das EU-Schulmilchprogramm, das zum Schuljahr 2017/18 eingeführt worden sei. Obst und Gemüse gebe es dreimal die Woche, die Milch einmal pro Woche, wie Sabine Ehrentraut weiter berichtete. Das Joghurt-Projekt wird nicht von der EU finanziert. Es wird ausschließlich von Eltern und Sponsoren getragen und auch organisiert. Den Joghurt liefert die Molkerei Paul Mertens aus Neuenkirchen zunächst auf dem Hof von Christian Bielefeld in Dalvers an. Dort wird er auf direktem Wege in einem Kühlschrank eingelagert, den wiederum Berges Bürgermeister Volker Brandt gesponsort hat. In Kühlboxen wird der Joghurt schließlich jeweils mittwochs zur Grundschule gebracht, sodass die Kühlkette nicht unterbrochen wird.

Ambitionierte Sponsoren als Unterstützer

Die Zutaten sowie die Becher und Löffel werden über Spenden der Tierarztpraxis Jütter aus Berge, der Simper-Stiftung – ebenfalls aus Berge und der Meistermacher Convenience Food GmbH in Neuenkirchen-Vörden finanziert, wie Heidi Cloppenburg und Christian Bielefeld vom Schulelternrat berichteten. Das Joghurt-Projekt gebe es so in ganz Deutschland nicht. Es werde auf jeden Fall bis zum Sommer 2018, dem Ende des Schuljahres laufen, so die Organisatoren. Wie es dann weitergeht, ist derzeit offen. Auf jeden Fall wären neue Sponsoren notwendig.