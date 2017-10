Programmstart am 6. Oktober Frauenkino in Fürstenau findet Fortsetzung

Fürstenau. Eine neue Runde: Am 6. Oktober, 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wird die Reihe „Frauenkino in Fürstenau“ – präsentiert vom Stadtmarketingverein – im Saal des Hotel Wilken fortgesetzt. Der ist nach einem Wasserschaden übrigens komplett renoviert worden.

Wie berichtet, hat mit Marion Ludlage und Beate Gross im vergangenen Jahr ein neues Team die Organisation der Reihe übernommen. Zuvor waren Christel Pohl und Regine Sponheuer federführend verantwortlich.

Ziel der Kinoreihe ist es, in den Herbst- und Wintermonaten jeweils am ersten Freitag des jeweiligen Monats gute Filme für Frauen zu zeigen. Nach Abschluss eines neuen Lizenzvertrages mit einem großen Verleiher gebe nun die Möglichkeit, noch aktueller Filme zu zeigen, erklären Beate Gross und Marion Ludlage. Auch sei die Auswahl deutlich größer.

Damit aber nicht genug: Im frisch renovierten Saal des Hotel Wilken ist zudem ein neues Soundsystem installiert worden. Auch gibt es eine neue Leinwand. Gleichwohl stellt Ulrich Wilken den Raum, der Platz für 25 Kinogänger bietet, weiterhin kostenlos zur Verfügung. Zudem hilft er bei der Organisation.

London im Jahr 1880

Die zurückliegende Filmreihe ist auf eine gute Resonanz gestoßen. Mehrfach sei der Saal „ausverkauft“ gewesen, freuen sich Marion Ludlage und Beate Gross. Darauf hoffen die beiden Organisatorinnen auch dieses Mal.

Eintritt wird nicht erhoben. Spenden sind aber ausdrücklich erwünscht. Zudem müssen die Kinogänger einen Verzehrgutschein im Wert von drei Euro für Getränke erwerben. Den gibt es im Vorverkauf im Hotel Wilken sowie bei der Buchhandlung Weitzel. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Popcorn und Salzstangen.

Und was wird gezeigt? Eine Geschichte, die 1880 in London spielt, zu einer Zeit also, als sich die viktorianische Prüderie auf ihrem Höhepunkt befand. Im Mittelpunkt stehen zwei Ärzte , die sich darauf spezialisiert haben, Frauen zu helfen.