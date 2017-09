Kaufleute und Avantgarde laden ein Großes Oktoberfestwochenende in Fürstenau

jesc Fürstenau. Manchmal ändern sich die Dinge. Wie die Werbegemeinschaft Fürstenau mitteilt, wird es am Sonntag, 1. Oktober, entgegen den ursprünglichen Plänen keinen Markt geben. Dafür geht es am folgenden Wochenende rund.

Am Sonntag, 8. Oktober, wird es in der Innenstadt viele Angebote geben. Unter dem Motto „Fürstenau – ein Oktobermarkt“ beginnt bereits um 8 Uhr ein großer Trödelmarkt. Um 11 Uhr schließt sich ein bayrischer Frühschoppen mit der Grafelder Schützenkapelle in einem Zelt auf dem Marktplatz an. Das Team vom Hotel am Markt lädt dazu ein. Im Angebot sind unter anderem Haxen, Weißwurst und bayrisches Oktoberfestbier. Das Motto lautet: „Trau dich – trag Tracht“. Dirndl- und Lederhosenträger dürfen sich auf ein Freigetränk freuen. Weiterhin haben an diesem Tag die Fürstenauer Geschäfte geöffnet.

Oktoberfest mit Ballermann-Star

Einen Tag zuvor – am 7. Oktober – veranstaltet die Avantgarde des Bürgerschützen ab 20 Uhr ihr Oktoberfest. Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 20 Uhr geht es mit dem Musikzug der Fürstenauer Feuerwehr los. Weitere musikalische Gäste sind die Top-40-Oktoberfestband Relax und der Ballermann-Star Tobee.