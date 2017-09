Ambra Jacobsons neue Erfahrungen Von den Bergen in Colorado nach Berge

Berge. In vielen Schulen sind derzeit Klassen verwaist. Der Grund: Die Schüler absolvieren Praktika. Auch Ambra Jacobson macht eines. Sie kommt aus den USA, wohnt derzeit in Dalvers, besucht die IGS Fürstenau und bringt internationales Flair in den St.-Servatius-Kindergarten in Berge.

Normalerweise fühlt sich Ambra Jacobson in Telluride im Bundesstaat Colorado wohl. Das ist ein Ort, der in fast 2700 Meter Höhe liegt, knapp 2500 Einwohner hat und der viele außergewöhnliche Skipisten bereithält. Die grandiose Natur rund um das Bergdorf ist ein Grund, warum Ambra Jacobson viel prominente Gesellschaft um sich herum hat. Der Modedesigner Ralph Lauren hat dort beispielsweise ein Anwesen, der Schauspieler Tom Cruise oder die TV-Moderatorin Oprah Winfrey. Sie alle lieben Telluride. Ob das auch für den ebenso berühmten wie berüchtigten Banditen Butch Cassidy gilt, ist nicht überliefert. Er hat 1889 in Telluride seinen ersten Bankraub verübt und mit seiner Bande 24000 Dollar erbeutet.

Begeisterte Fußballerin

All das hat Telluride bekannt und besonders gemacht. Für Ambra Jacobson hingegen ist der Ort und die Region drum herum einfach nur Heimat. Ihr Vater Eric ist Vice-President in einem Wasserkraftwerk im nicht weit entfernten Ouray, ihre Mutter ist als Massage-Therapeutin tätig, sie selbst geht noch zur Schule, unternimmt im Sommer gerne Wanderungen und spielt begeistert Fußball – rechtes Mittelfeld, wie sie sagt.

Seit dem Sommer lebt die 15-Jährige nun im Berger Ortsteil Dalvers bei der Familie Rietbrock – organisiert über ein Austauschprogramm des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis. Als sie gehört habe, dass sie zunächst in Berge wohnen würde, habe sie aufgrund des Ortsnamens erst einmal falsche Rückschlüsse gezogen. Entsprechend überrascht sei sie gewesen, dass es die „Berger Bergwelt“ nicht einmal auf Höhen von 100 Metern bringt.

Gleichwohl fühlt sich Ambra Jacobson auch auf dem platten Land ausgesprochen wohl. Sie hat schnell Freundinnen gefunden und auch ein Mädchenfußballteam in Berge. Mit der Mannschaft war sie vergangenen Woche sogar in Kettenkamp im Einsatz – allerdings mit Folgen. Sie brach sich bei einem Sturz das Schlüsselbein und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Tapferkeitsurkunde erhalten

Die 15-Jährige wollte aber partout nicht ihr Praktikum im Kindergarten sausen lassen. Also tauchte sie dick bandagiert wieder dort auf. „Ich liebe die Kinder“, sagt Ambra Jacobson und schaut strahlend in die Runde. Die Jungen und Mädchen der blauen Gruppe strahlen natürlich zurück. Sie haben die 15-Jährige bereits voll integriert und ihr nach ihrer Verletzung und Rückkehr in den Kindergarten eine „Tapferkeitsurkunde Erster Klasse“ überreicht.

Im Stuhlkreis sitzt Ambra Jacobson übrigens neben Nayelo. Dessen Vater ist US-Amerikaner und stammt aus Kalifornien. Er und Ambra verstehen sich prächtig. Schließlich spricht Nayelo nicht nur deutsch, sondern auch sehr gut englisch.

Eintauchen in eine neue Kultur

Das alles zu erleben und zu hören, ist für die Jungen und Mädchen im Kindergarten interessant. Sie lernen auf diese Weise, dass es andere Sprachen und andere Lebenswelten gibt. Auch die Erzieherinnen sind angetan ob des Gastes aus den USA.

Für Ambra Jacobson ist der Aufenthalt in Deutschland ebenfalls ein Gewinn. Jeden Tag lernt sie ein wenig besser deutsch, jeden Tag taucht sie ein wenig mehr in die Kultur ihres Gastlandes ein. Das gefällt ihr. Aber natürlich verliert sie dabei nicht ihre Heimat aus dem Sinn. Am vergangenen Freitag, da sei in Telluride der erste Schnee gefallen, erzählt sie. Mehr als ein halbes Jahr wird er nun liegenbleiben – und Telluride verzaubern.