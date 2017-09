Produktionstechnische Probleme Pyrogames in Fürstenau abgesagt

Fürstenau. Der Veranstalter hat die für den 7. Oktober geplanten Pyrogames im Fürsten Forest in Fürstenau abgesagt.

Das Feuerwerksfestival Pyrogames tourt jedes Jahr durch Deutschland und gastiert an verschiedenen Orten. In diesem Jahr sollte es als ein neues Veranstaltungshighlight in den Fürsten Forest ziehen. Nun folgt die Absage: Der geplante Termin am 7. Oktober in Fürstenau findet nicht statt, bedauert der Veranstalter.

In einer Mitteilung heißt es: Der Offroadpark, ein ehemaliges Übungsgelände der Bundeswehr, erwies sich als würdiger Veranstaltungsort für das Feuerwerksspektakel. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abgestimmt, alle notwendigen Voraussetzungen eingehalten und im Sicherheitskonzept berücksichtigt. Aktuell führt jedoch kein Weg an produktionstechnischen Problemen vorbei, und die Pyrogames in Fürstenau müssen abgesagt werden.

Bereits gekaufte Eintrittskarten können an der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden oder auch für andere Pyrogames Termine im Jahr 2017 genutzt werden. Alternative Pyrogames gibt es bereits am Samstag, 30. September, in Bottrop auf dem Parkplatz E des Movie Parks Germany.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Terminen sind unter www.pyrogames.de aufgeführt. Bei Umtausch der Karten für einen anderen Termin wenden Sie sich bitte direkt an den Veranstalter unter info@pyrogames.de oder unter Telefon 0391/60772390.

Bereits gewonnene Freikarten verlieren nicht an Gültigkeit. Auch diese können für einen alternativen Termin für das Jahr 2017 eingelöst werden. Ein Anspruch auf finanzielle Erstattung der Freikarten besteht jedoch nicht. Hier weitere Termine: 14. Oktober Jahnsportforum Neubrandenburg, 21. Oktober Ostragehege Dresden, 28. Oktober Stausee Rabenstein Chemnitz, 31. Oktober Alte Messe Leipzig.