Große Feier zum 40. Jubiläum Schwagstorfer Kolpingsfamilie plant Gemeindefest

mkun Schwagstorf. Die Kolpingsfamilie St. Bartholomäus Schwagstorf blickt in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück – und lädt aus diesem Anlass alle Gemeindemitglieder zu einem Kulturtag am Sonntag, 3. September, ein.

Ihr 40-jähriges Bestehen möchte die Kolpinsfamilie St. Bartholomäus am 3. September auf dem Hof der Familie Möller-Kemme mit vielseitigen Aktionen für die Menschen aller Altersgruppen zur Förderung des Dorflebens feiern. „Dieses Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen, einmal mit der ganzen Gemeinde ein schönes Fest zu feiern“,kündigt Vorsitzender Heiner Middendorf an und ergänzt: „Wir wollen uns bei den Schwagstorfern für die Unterstützung und das lebendige Miteinander in unserem Dorf bedanken.“

Festgottesdienst und buntes Programm

Die Jubiläumsfeier beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel mit Abordnungen von 15 Kolpingsfamilien aus dem Bezirk Fürstenau. Musikalisch umrahmt wird die Feier von der Chorgemeinschaft Schwagstorf und der Kolpingkapelle. Die idyllisch gelegene Hofanlage der Familie Möller-Kemme mit dem uralten Baumbestand und einem wunderschönen Bauerngarten ist die ideale Kulisse für ein Fest mit der gesamten Dorfgemeinschaft. Nach dem Gottesdienst planen die Organisatoren für die großen und kleinen Besucher ein buntes Programm, an dem sich viele Vereine und Gruppen in bewährter Weise beteiligen. Musikliebhaber können sich auf ein Konzert der Kolpingkapelle ebenso freuen wie auf die temperamentvollen Darbietungen der Line Dance Tanzgruppe. Außerdem üben die Kindergartenkinder und Grundschüler schon seit Wochen für ihren großen Auftritt. Wer es lieber sportlich mag, kann sich beim Foot-Darts austoben. Karussell und Hüpfburg stehen bereit. Wer möchte, kann sich von einem Magier verzaubern lassen. Für den kleinen Hunger gibt es Kaffee, Kuchen, Zuckerwatte, Kartoffelpannkuchen und vieles mehr. „Es soll für Familien und ältere Menschen ein erlebnisreicher und kostengünstiger Tag werden“, betont Kassierer Ernst Schulte. Der Reinerlös sei für die Grundschule und den Kindergarten Schwagstorf bestimmt.

Rückblick auf vier bewegte Jahrzehnte

Ein Rückblick in die Geschichte des Vereins: Unter der Leitung des damaligen Pfarrers Wilhelm Kotten gründeten 15 Männer aus Schwagstorf am 6. September 1977 die Kolpingsfamilie Schwagstorf getreu den Zielen des Gesellenvaters Adolph Kolping. Den Anstoß zur Gründung gab der im Jahr 1998 verstorbene Hermann Osterhage, der dann auch das Amt des ersten Vorsitzenden übernahm. Weitere Vorstandsmitglieder waren Bernhard Potthoff, Hubert Oevermann, August Dieckhoff, Karl Schuckmann sowie Ernst Schule, der bis heute engagierte Vorstandsarbeit leistet. Manch ein Kolpingbruder wird sich noch daran erinnern, mit wie viel Energie und Leidenschaft Hermann Osterhage damals neue Mitglieder geworben hat. An der offiziellen Gründungsfeier am 11. Dezember 1977, dem Kolpinggedenktag, wurden 75 Kolpingbrüder in den Verein aufgenommen, deren Zahl inzwischen auf 110 angewachsen ist. Waren es bis vor wenigen Jahren ausschließlich Männer, so gibt es heute auch einige Kolpingschwestern in Schwagstorf. Den Vorsitz hatten bisher Hermann Osterhage, Heinz Santel und aktuell Heiner Middeldorf. Seit der Gründung im Jahr 1977 wurde die Kolpingsfamilie von den sieben Präsides Wilhelm Kotten, Ulrich Krause, Ulrich Beckwermerth, Thomas Burke, Ralf Schlegel, Alois Schwerdt und Roman Gorincioi geistlich unterstützt.

Mitglieder engagieren sich vielfältig

In den vergangenen vierzig Jahren gehörten regelmäßige und vielseitige Angebote und Aktivitäten zum Programm der Schwagstorfer Kolpingsfamilie: Neben Veranstaltungen mit religiösen Gesprächen und Vorträgen oder das Kreuzwegbeten und Kreuztragen, gab es zahlreiche gesellige Unternehmungen wie zum Beispiel der alljährliche Maigang, Radtouren, Ausflüge und Besichtigungsfahrten, Pkw-Orientierungsfahrten und Preisdoppelkopf-Turniere. Familienwanderungen und das Familienzelten erfreuen sich großer Beliebtheit. Dörfliche Veranstaltungen wie das Boßelturnier, Erntedankfest, Adventsmarkt und Familienkirmes werden wie viele andere Aktionen ebenfalls von aktiven Kolpingbrüdern und -schwestern unterstützt. Nun dürfen sich die Schwagstorfer auf ein schönes Fest am Sonntag, 3. September, freuen.