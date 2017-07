Private Gründe Arztpraxis in Bippen schließt zum Oktober

Bippen. Die Ärztin Mechthild Hoppe wird ihre Praxis in Bippen zum 1. Oktober schließen und aus privaten Gründen in die Region Braunschweig ziehen.

Wie Mechtild Hoppe in einem Gespräch erklärte, sei ihr die Entscheidung sehr schwergefallen. Sie fühle sich in der Gemeinde Bippen wohl und bedauere, dass es keine andere Alternative gebe. Sie müsse jetzt handeln, da sie mit ihrem 52 Jahren gegenwärtig noch gute Möglichkeiten habe, in der Region Braunschweig beruflich Fuß zu fassen. Das werde beispielsweise im Alter von 60 Jahren nicht mehr so ohne Weiteres möglich sein, betonte Mechtild Hoppe. Sie werde in den nächsten Monaten im Sinne ihrer Patienten nun alles versuchen, um an einer Nachfolgeregelung mitzuwirken.

Auch Praxisneubau möglich

Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf erklärte, dass er sich in der kommenden Woche mit Mechtild Hoppe in Verbindung setzen werde, um alles durchzusprechen. Er werde alle tun, was kommunalpolitisch möglich sei, um eine möglichst schnelle Nachfolgeregelung hinzubekommen. Die Grundvoraussetzungen seien auf jeden Fall gut. Die Gemeinde sei beispielsweise in der Lage, auch kurzfristig einen Praxisneubau zu realisieren. „Wir sind darauf vorbereitet und könnten sofort reagieren“, betonte Helmut Tolsdorf.

Unabhängig davon sei der Standort in Bippen für eine Arztpraxis gut geeignet. Der Weggang von Mechtild Hoppe habe rein private Gründe, erklärte Helmut Tolsdorf. Er könne sich im Übrigen auch vorstellen, dass es künftig in Bippen im Rahmen eines Kooperationsmodells mit mehreren Ärzten und Standorten eine Praxis weitergeführt werde.

Rein rechernisch ist der Versorgungsbereich Quakenbrück, zu dem auch Bippen gehört, laut Kassenärztlicher Vereinigung übrigens gut aufgestellt. An dem Rechenmodell gibt es aber auch Kritik.