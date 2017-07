„Keine Aufgabe der Politik“ Fürstenauer will wieder Altkennzeichen „BSB“ für seine Oldtimer

Fürstenau. Der Fürstenauer Heinz-Georg Overhoff möchte für seine beiden Oldtimer Nummernschilder mit „BSB“ haben. Er meint, dass die Entscheidung über die Wiedereinführung der Unterscheidungskennzeichen keine Aufgabe der Politik sei, sondern die der Verwaltung. Der Landkreis Osnabrück sieht das anders.

In der Garage von Heinz-Georg Overhoff stehen zwei Oldtimer, ein BMW 2002 tii und eine BMW Isetta 250. An beiden Wagen sind „OS“-Kennzeichen angebracht. „Die Isetta habe ich seit 22 Jahren, den BMW schon seit 43 Jahren“, sagt er. An diesem habe er vorher ein „BSB“-Kennzeichen gehabt. „Weil ich das Auto ummelden musste, habe ich damals das ‚OS‘-Kennzeichen bekommen“, sagt Heinz-Georg Overhoff. Er möchte allerdings, dass auf den Nummernschildern seiner beiden Oldtimer wieder „BSB“ zu lesen ist.

Im Jahr 1972 hatten sich die damaligen Landkreise Bersenbrück („BSB“), Melle („MEL“), Wittlage („WTL“) und Osnabrück („OS“) aufgelöst. Sie wurden Teil des neuen Großkreises Osnabrück. Damit verschwanden auch die Altkreis-Kennzeichen von den Nummernschildern der Autos. Heute fahren hier und da immer noch noch Oldtimer und Trecker mit „BSB“-Kennzeichen über die Straßen. Jedoch haben Städte und Gemeinden seit der Verordnung des Bundesverkehrsministeriums die Möglichkeit, die alten Autokennzeichen wieder einzuführen.

Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit hat unter anderen der Landkreis Steinfurt. Im April 2013 stimmte der Steinfurter Kreistag nach einem Antrag dafür, die alten Kennzeichen für Tecklenburg („TE“) und Burgsteinfurt („BF“) neben Steinfurt („ST“) wieder zuzulassen. Ende Juni 2017 hatte sich der Stadtrat Melle mit einem einstimmigen Votum für die Wiedereinführung der früheren Autokennzeichen „MEL“ ausgesprochen. Damit habe der Rat ein deutliches Signal an den Kreistag gesendet, so Ratsmitglied Gerhard Bossmann.

„Kreistag kann keinen Einfluss nehmen“

Zurück nach Fürstenau: Heinz-Georg Overhoff ist der Meinung, dass rechtlich betrachtet ein Kreistagsvotum in dieser Sache nicht nötig sei, da die Zulassung von Kraftfahrzeugen eine der Kreisverwaltung vom Land Niedersachsen übertragende Aufgabe sei. „Bei der kann der Kreistag keinen Einfluss nehmen“, sagt er. Der Kreistag und die Kommunen könnten nicht darüber entscheiden, weil sie von der Gesetzeslage her keine Möglichkeit hätten, eine verwaltungsmäßige Entscheidung zu verhindern. „Der Bund hat die nötigen Voraussetzungen geschaffen, womit meines Erachtens die Bürger berechtigt sind, einen Antrag zu stellen, ohne dass der Kreistag diesen ablehnen kann“, sagt Heinz-Georg Overhoff.

Der Landkreis Osnabrück entgegnet, dass die Aufgabe der Kfz-Zulassung eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises sei. „Damit obliegen Entscheidungen im Rahmen dieser Aufgabenerledigung dem Landrat beziehungsweise der Kreisverwaltung“, teilte Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Davon getrennt zu bewerten ist die grundsätzliche Entscheidung über die Wiedereinführung der Altkennzeichen.“ Das Land Niedersachsen mache den Antrag beim Bund zur Einführung von Altkennzeichen von der Zustimmung des Landkreises abhängig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieses Entscheidungsprozesses sei eine Beteiligung der politischen Gremien erforderlich.

Kein subjektives Antragsrecht

Weiter heißt es, dass die Fahrzeugzulassungsverordnung bestimme, dass die Unterscheidungskennzeichen der Verwaltungsbezirke auf Antrag der Länder vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt oder aufgehoben werde. „Ein subjektives Antragsrecht anderer Personen und Dienststellen ist daraus nicht abzuleiten“, so Riepenhoff. Das Land Niedersachsen mache im Rahmen seiner Organisationshoheit eine Antragstellung davon abhängig, ob sich die zuständige Behörde für eine Wiedereinführung der jeweiligen Unterscheidungskennzeichen ausspreche. Maßgeblich sei die Einigung zwischen den Kommunen und dem Landkreis, ob und welche Unterscheidungskennzeichen wieder eingeführt werden.

Laut Riepenhoff hat im Jahr 2012 eine Abstimmung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen ergeben, keine Änderungen an der bestehenden Regelung vorzunehmen und somit das einheitliche Unterscheidungskennzeichen „OS“ für den Landkreis Osnabrück bestehen zu lassen. Diese Abstimmung stellt Heinz-Georg Overhoff in Frage. „Was ist eine Bürgermeisterkonferenz?“, fragt er. „Sie hat keine Entscheidungsbefugnis.“ Im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sei darüber nichts zu finden. Auch nicht über die Aufgabe, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Zulassung der Wiedereinführung der Altkennzeichen verbindlich zu befinden hätten. „Es ist eine Sache der Verwaltung und keine Aufgabe der Politik, über die Wahlmöglichkeit der Kennzeichen zu entscheiden“, sagt der Fürstenauer. Es dürfe sich nicht hinter einer Bürgermeisterkonferenz oder einer Kreistagsentscheidung versteckt werden. Nach Angaben von Riepenhoff treffen sich bei einer Bürgermeisterkonferenz alle hauptamtlichen Bürgermeister des Landkreises Osnabrück. „Sie stimmen dort ihre Themen ab. Sie dient dem Informationsaustausch.“ Formal könne dort nichts beschlossen werden.

Wiedereinführung kein Thema für Kreisverwaltung

Riepenhoff gab weiter bekannt, dass die Kreisverwaltung nicht beabsichtige, das Thema der Wiedereinführung der Unterscheidungskennzeichen aufzugreifen. „Der Landkreis Osnabrück sieht in dem gemeinschaftlichen Identitätsmerkmal und in der Stärkung der Marke ‚OS‘ einen erfolgreichen Weg für alle Kommunen des Kreises.“ Es gebe aktuell keine Möglichkeit – auch nicht für Oldtimerbesitzer – ein Altkennzeichen zu bekommen. Denn diese seien rechtlich und technisch nicht als Unterscheidungskennzeichen eingeführt.