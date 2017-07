Anmeldungen ab sofort möglich Schlauchbootrennen auf dem Fürstenauer Schlossteich

Fürstenau. Das 2012 zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Fürstenau erstmals veranstaltete Schlauchbootrennen auf dem Schlossteich wird zur Tradition. Am 12. August, 13 Uhr, geht es wieder los. Anmeldungen nimmt die Feuerwehr entgegen.

Das Schlauchbootrennen erfreute sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit. Und so soll es am Samstag, 12. August, auf dem Schlossteich wieder rund gehen. Die Rennregie liegt in den Händen des Ortsbrandmeisters Gunnar Tetzlaff. Alle Vereine und Organisationen können teilnehmen, sich spannende Rennen liefern und bei der Zieleinfahrt die über dem Teich hängenden Glocken anschlagen.

Siegerehrung bei Kerzenschein

Für die Sicherheit auf dem Schlossteich sorgt die DLRG. Gegen den Hunger gibt es Bratwurst im Brötchen; gegen den Durst Getränke. Die Siegerehrung finden im Rahmen des Kerzenlichtschwimmens der DLRG im Wegemühlenfreibad um 21 Uhr statt. Anmeldungen und Informationen gibt es im Feuerwehrhaus unter Telefon 05901/2022 oder bei Gunnar Tetzlaff unter Telefon 0175/7742839.