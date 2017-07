Pokal-Aus für Quitt Ankum Berger Kicker mit mehr Glück vom Elfmeterpunkt

Berge. Dieser Pokalknüller zwischen TuS Berge und Quitt Ankum hatte keinen Sieger verdient; und so stand es nach regulären 90 Minuten auch folgerichtig und gerecht 3:3. Im Elfmeterschießen stand der Mannschaft von TuS-Trainer Torsten Strieder dann das Glück zur Seite; Fabian Spree verwandelte Berges fünften Elfmeter eiskalt, während Fabian Wellmann nur den Pfosten traf.

Bis zur Entscheidung vom Punkt aus sahen im gut gefüllten Stadion am Buchbach die Zuschauer ein rassiges Pokalspiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten und die starken Offensiven die Aktionen bestimmten. Im Gegensatz zu den Gastgebern, die in der Defensive Schwerstarbeit verrichteten und den Ankumer Paradesturm gut unter Kontrolle hatten, bekamen die Gäste vor allem den schnellen Pascal Gerdes nicht in den Griff, der das Führungstor erzielte und nach dem Ankumer Ausgleich gleich das 2:1 nachlegte.

Werner: Desolate Einstellung

„Wir standen zu weit vom Gegner weg und haben Berge vor der Pause spielen lassen“, ärgerte sich Quitt-Trainer Frank Werner über die desolate Einstellung seiner Elf vor der Pause. Im zweiten Durchgang investierte der Favorit mehr und erzielte durch Fabian Wellmann schnell das 3:2, brauchte dann aber zu viele Chancen für den Ausgleich. Das Ankumer 3:3 fiel zu spät, um über sich hinaus wachsende Berger, die sogar Chancen zu weiteren Toren hatten, doch noch aus dem Pokal zu werfen.

Oldie hütet Berger Kasten

„Das war das Erfolgserlebnis, was wir vor der Saison brauchten“, strahlte Strieder nach dem umjubelten Coup, der vor dem Anpfiff in noch weitere Ferne gerückt zu sein schien, als nacheinander die TuS-Torwarte Felix Lindwehr und Matthias Greßbrand nicht zur Verfügung standen und Thorsten von der Heide von den Alten Herren in diesem so wichtigen Altkreisduell zwischen die Berger Pfosten musste. Als sein Backup – für den Fall, dass das Knie wieder Probleme bereitet – hatte mit Christian „Stan“ Meyer ein weiterer Oldie auf der Bank Platz genommen. „Torsten war unser Matchwinner“, jubelte Strieder als frisch gebackener 50-Jähriger, dem die Mannschaft mit dem Erreichen der nächsten Runde vermutlich das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht hat.

Schapen wartet

Am übernächsten Sonntag wartet auf die Strieder-Elf um 15 Uhr nun der FC Schapen, der dank eines Freiloses erst in Runde zwei einsteigt. Frank Werner sprach dagegen von einem Schuss vor den Bug, hakte dann aber die unglückliche Niederlage ab und richtete sein besonderes Augenmerk schon aufs nächste Derby in 14 Tagen: Zum Auftakt der Punktspielrunde reist Quitt Ankum am 11. August zum Aufsteiger Quakenbrücker SC.