Alle Bürger eingeladen Neuer Dorfladen in Grafeld: Samstag große Feier

Neuer Dorfladen in Grafeld: Samstag große Feier MEC öffnen

Geschafft: Das neue Dorfladenschild hängt. Das Motto „Fahr nicht fort – kauf im Ort!“ signalisiert, worauf es ankommt. Foto: Christoph Schillingmann.

Grafeld. Am Samstag dürfen sich die Grafelder selbst feiern. Zu recht. Was der kleine Ort in kurzer Zeit mit dem Aufbau des Dorfladens geschaffen hat, verdient Anerkennung und hat über die Grenzen Grafelds für Aufmerksamkeit gesorgt. Um 11 Uhr beginnt nun ein großes Fest. Alle Bürger sind eingeladen.