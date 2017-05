Altes Geschäft schließt Schlüsseldienst eröffnet am 10. Juni in Fürstenau

Schlüsseldienst eröffnet am 10. Juni in Fürstenau MEC öffnen

Hier eröffnet am 10. Juni der neue Schlüsseldienst. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Das eine Fachgeschäft schließt, das andere öffnet. Am 31. Mai ist mit dem Schlüsseldienst Markus Wesner Schluss. Am 10. Juni geht es am Robert-Bosch-Ring 9 aber weiter. Der Heyer-Sicherheitsdienst übernimmt den Betrieb – ergänzt um ein Pokalangebot.