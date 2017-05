Viele Neuanschaffungen Neue Vorsitzende für Förderverein der Grundschule Bippen

Bippen. Mit Sandra Fenstermann hat der Förderverein der Maiburg Grundschule Bippen bei seiner Mitgliederversammlung eine neue Vorsitzende gewählt. Vor den Wahlen berichtete deren Vorgängerin Marianne Buning von den Neuanschaffungen des Vereins.

Die von den Schulkindern gewünschten Neuanschaffungen seien im vergangenen Jahr umgesetzt worden, zog Marianne Buning eine positive Bilanz. Zahlreiche Aktivitäten hatte der Förderverein im 21. Jahr seines Bestehens für die Grundschule ermöglicht. Konstante Mitgliederbeiträge, einmalige Spenden und die Aktivitäten der Vereinsmitglieder bei verschiedenen Veranstaltungen brachten dafür die erforderlichen finanziellen Mittel. Theaterbesuche, die Unterhaltung des Wasserspenders, das Aufbringen der „gelben Füße“ zum Schuljahresbeginn, Zutaten für gesunde Frühstücke, Lektüren für die vierten Klassen, Spiele für Pausenzeiten und mehr gehörten auch im vergangenen Jahr dazu.

Zahlreiche Neuanschaffungen getätigt

Schuhregale vor den Klassenzimmern und Sitzgelegenheiten in den Flurbereichen waren von den Schülern und Schülerinnen gewünscht worden. Zuvor hatten die Lehrkräfte eine entsprechende Umfrage gestartet und die Wunschliste an den Förderverein weitergegeben, der die Wünsche prompt erfüllte. Die Neugestaltung der Schulbücherei steht als Nächstes auf dem Programm des Vereins, um die Umsetzung will sich der Vorstand in diesem Jahr kümmern. Übrigens sind die Vereinsmitglieder auch beim jährlichen Schulfest, bei der Einschulung und beim örtlichen Weihnachtsmarkt aktiv dabei, im vergangenen Jahr sogar als eigenes Team beim erstmals ausgetragenen Badewannenrennen im Bippener Freibad, berichtete die Vorsitzende weiter.

Sandra Fenstermann wird neue Vorsitzende

Kassenwartin Stefanie Wissmann präsentierte einen ausgeglichenen Kassenstand. Bei den folgenden Wahlen wurde sie wiedergewählt. Marianne Buning verlässt den Vorstand, verabschiedet mit Dank und Geschenken vom Vorstand und von Schulleiter Frank Kemper. Sandra Fenstermann wurde als neue Vorsitzende gewählt, ihren bisherigen Platz als Beisitzerin übernimmt Volker Dühne.