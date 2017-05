Beauftragte hören auf Fauenarbeit im Kirchenkreis Bramsche neu organisieren

Altkreis Bersenbrück. Die Frauenarbeit im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Bramsche muss neu organisiert werden. Am 7. Oktober werden die beiden verbliebenen Beauftragten ihre Ämter niederlegen. Bis 2014 war noch ein vierköpfiges Team im Einsatz.

Die personelle Erosion vollzog sich schrittweise. Helga Jansen aus Berge trat bereits bei den Wahlen 2014 nicht wieder an. Brigitte Weber aus Bramsche legte ihr Amt 2015 nieder. Karola Nubbemeyer aus Lonnerbecke hatte bereits bei ihrer Wiederwahl 2014 angekündigt, dass sie aus familiären Gründen nur noch für drei Jahre zur Verfügung stehe und nicht für die volle Amtszeit von sechs Jahren. Da sie nun tatsächlich am 7. Oktober beim Kreisfrauentreffen ihr Amt niederlegen wird, zieht sich nun auch Almut Bruning aus Kalkriese zurück. Alleine sei die Aufgabe nicht mehr zu bewältigen, so ihre Auffassung.

Amtszeit zu lang

Inzwischen hat es ein Gespräch gegeben, um auszuloten, wie die Frauenarbeit im Kirchenkreis künftig organisiert werden kann. Mit von der Partie waren neben Almut Bruning und Karola Nubbemeyer unter anderen auch die stellvertretende Landesbeauftragte für Frauenarbeit, Ingrid Philipp, die Sprengelbeauftragte Rita Steinbreder, die stellvertretende Superintendentin Anke Kusche sowie die ebenfalls in der Frauenarbeit engagierte Pastorin Angelika von Clausewitz aus Nortrup. Die Runde kam überein, dass die Frauenarbeit im Kirchenkreis künftig projektbezogen geleistet werden solle. Wenn die Arbeit in dieser Form organisiert werde, seien die Chancen größer, Frauen für ein Engagement zu gewinnen, erklärte Karola Nubbemeyer in einem Gespräch mit der Redaktion. Eine Amtszeit von sechs Jahren mit allen damit verbundenen Verpflichtungen sei vielen angesichts der heutigen beruflichen und familiären Situationen häufig zu lang.

Vorschlag in den Gemeindebriefen präsentieren

Deshalb sei es besser, Projektgruppen zu bilden. Eine könne sich beispielsweise um die Organisation des Kreisfrauentreffens kümmern, das einmal im Jahr stattfinde und von mehr als 150 Frauen besucht werde. Eine andere Gruppe betreue die Kreis-Arbeitsgemeinschaften, die sich dreimal im Jahr träfen und Impulse für die Frauengruppen in den Kirchengemeinden erarbeiteten. Eine weitere Gruppe könne die ökumenische Werkstatt zum Weltgebetstag organisieren, an der im Schnitt 80 Frauen teilnähmen.

Dieser Vorschlag soll nun über die Gemeindebriefe vorgestellt werden. Zumindest eine Frau hat sich bereits gemeldet. Sie komme aus Quakenbrück, sei pensionierte Lehrerin und würde gerne mitarbeiten, berichtete Karola Nubbemeyer. Sie und Almut Bruning seien selbstverständlich bereit, die neuen Teams am Anfang zu begleiten.

Alle Verantwortlichen hoffen auf eine möglichst große Resonanz. „Es wäre schade, wenn die Frauenarbeit im Kirchenkreis sterben würde“, betonte Karola Nubbemeyer.

Wer Interesse hat, in einer der Projektgruppen mitzuwirken, kann sich bei Karola Nubbemeyer melden, Telefon 05901/2763.