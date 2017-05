Premiere für die Kooperation Marienschüler zu Gast bei Fürstenauer Feuerwehrfreunden

Fürstenau. Nachdem der Feuerwehr Oldtimerclub Fürstenau (FOCF) Kooperationsverträge mit den weiterführenden Schulen abgeschlossen hat, waren jetzt die Schüler der Marienschule als erste zu Gast bei einer außerschulischen Lehrstunde des FOCF.

Den Marienschülern des Wahlpflichtkurses Naturwissenschaften habe der Besuch dieses außerschulischen Lernortes gut gefallen, schreibt der FOCF in einer Mitteilung. Mit dem Fahrrad habe sich die Gruppe mit Lehrer Patrick Thuinemann und Schulleiterin Ludgera Gohmann auf den Weg gemacht. Nach einer kurzen Rast habe Jürgen Schwietert vom FOCF eine handbetriebene Feuerwehrsirene ertönen lassen, mit der die Schüler in den Raum gerufen wurden. Jürgen Schwietert sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister Stefan Brüwer hießen die jungen Gäste willkommen, bevor Schwietert über den jungen Verein aber auch über Organisation und Struktur der Feuerwehren referierte.

Kein Handy am Lenkrad

Die Kinder waren aufmerksam dabei. Gert Hustede brachte seine Erlebnisse als Lkw-Fahrer mit ein, heißt es weiter. Dabei habe er einen eigenen Unfall geschildert, bei dem er sein Überleben nur einer optimal ausgestatteten Feuerwehr zu verdanken gehabt habe. Weiterhin wies er auf die Gefahren beim Telefonieren mit dem Handy am Steuer hin. Jürgen Schwietert ergänzte, dass bei einem Tempo von 100 km/h eine Ablenkung von nur vier Sekunden einem Blindflug von über hundert Metern bedeute. Er rief dazu auf, sich generell beim Autofahren nicht ablenken zu lassen.

Wer hat das Zeug zum Feuerwehrdienst?

Nach dem theoretischen Teil stand dann Spiel und Sport auf dem Programm. Jeweils zwei Personen zogen sich die persönliche Schutzausrüstung (Helm und Einsatzjacke, Hose und Stiefel) an und liefen zur Einsatzstelle. Dort wurde von dem einen die Pumpe und von dem anderen das Strahlrohr bedient. Damit wurde ein Ball über eine schiefere Ebene gegen die Zeit in ein Tor gelenkt. Dabei zeigte sich, dass Jonathan und Sofie, Jonas und Ole sowie Sören und Henning durchaus die Schnelligkeit besitzen, Feuerwehrdienst zu leisten. Zwischendurch aber ging es mit einer Kübelspritze an ein richtiges Feuer. Hier zeigte Helmut Seide vom FOCF, wie man einen Brand sachgerecht angreift. Mit zwei Vorführungen endete die außerschulische Unterrichtsstunde: Helmut Seide zeigte eine Fettexplosion und den Zerknall einer Spraydose.

Viel Unterstützung durch die Ehrenamtlichen

Bereits im theoretischen Teil hatte Jürgen Schwietert die chemischen Vorgänge bei einer Fettexplosion erklärt und auch auf die Gefahr durch überhitzte Spraydosen hingewiesen. Bei der Nachbesprechung zeigten sich Schüler und Lehrer der Marienschule durchaus beeindruckt von der Arbeit des Vereins sowie von der Vorbereitung und Organisation der Unterrichtsstunde, bei der weiterhin Franz Ostermann und Erika Schwietert vom FOCF mitgewirkt und im ehrenamtlichen Engagement ihre Freizeit geopfert hatten. Nach einem Dankeschön von Ludgera Gohmann sagte Jürgen Schwietert: „Uns hat es auch Spaß gemacht. Diese Unterrichtsstunde war die Premiere für die Kooperationen. Schreibt uns gerne, was wir besser machen können“. Und dann ging es für die Besucher mit dem Fahrrad wieder nach Schwagstorf.