Serie Querbeet Vom Garten in Berge direkt ins Einmachglas

Berge. Einmachgläser waren bis Anfang der 60er-Jahre unverzichtbar. Mehr als 90 Prozent der Haushalte kochten unter anderem Obst und Gemüse aus dem Garten an, um es haltbar zu machen. Dann verdrängten Kühlschrank und Supermärkte die Einmachgläser. Seit einiger Zeit gibt es aber eine Renaissance.

Es war ein Durchbruch bei der Bevorratung von Lebensmitteln in privaten Haushalten, als sich Johann Weck und Georg van Eyck zusammentaten und im Januar 1900 im südbadischen Öflingen die Firma J. Weck und Co. gründeten. Sie begannen, Einkochgläser nebst Zubehör zu verkaufen und nutzten dazu eine Erfindung des Chemikers Rudolf Rempel aus Gelsenkirchen. Ihm war es gelungen, Lebensmittel mittels Erhitzen und Luftabschluss für jedermann nutzbar haltbar zu machen. Dazu hatte er Gläser entwickelt, deren Ränder glatt geschliffen waren und mit Gummiringen und Metallbügeln verschlossen werden konnten. Er perfektionierte damit die Erfindungen des Universalgelehrten Denis Papin sowie des Kochs Nicolas Appert.

Einwecken und einrexen

Rudolf Rempel profitierte aber nicht mehr von seiner Erfindung. Er starb 1893 im Alter von 34 Jahren. Ein Jahr zuvor hatte er sich seine Erfindung allerdings noch patentieren lassen. Das Patent erwarb zwei Jahre nach dessen Tod Johann Weck. Der war zwar begeistert von der Erfindung, aber weder ein guter Kaufmann noch ein Vermarktungsgenie. Das war hingegen Georg van Eyck, der mit den Weck-Gläsern den ersten Markenartikel in Deutschland schaffen sollte, und zwar in Rekordzeit. Schon wenige Jahre nach Gründung der Firma waren die Einkochgläser nicht aus den Haushalten wegzudenken. Und noch mehr: Das Wort „einwecken“ fand bereits 1907 Eingang in den Duden. Namensgeber Johann Weck verfolgte die Erfolgsgeschichte aber nur noch aus der Ferne. Er war 1902 aus der Firma ausgestiegen.

Was sich da in Öflingen tat, verfolgten auch andere mit Interesse. Bald brachten Nachahmer Einmachgläser mit Namen wie Gerrix, Frauenlob, Ruhrglas oder Heye auf den Markt.

In Österreich war die Marke Rex besonders erfolgreich. Dort etablierte sich analog zum „einwecken“ der Begriff „einrexen“. Wie viele andere Marken verschwanden allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Rex-Gläser vom Markt – aber nur, um nun in modernem Werbegewand und unter der Regie einer anderen Firma wiederzukommen.

Neue Lebensqualität

Wiederkommen müssen die Weck-Leute nicht. Sie waren immer am Markt und haben auch die einkochlosen Zeiten in deutschen Haushalten überstanden.

Heute ist Einkochen wieder im Trend. Allerdings weniger aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, sondern, um einen Kontrapunkt zum Supermarktzeitalter mit der billigen Allverfügbarkeit von Lebensmitteln zu setzen. Selbst im Garten Erbsen, Möhren, Bohnen oder Tomaten anzubauen, alles frisch zu ernten und die Überschüsse für Herbst und Winter einzumachen – das empfinden auch junge Menschen als Lebensqualität.

Weitere Berichte aus der Gartenserie Querbeet finden Sie hier

Firmen wie Weck haben darauf reagiert und ihr Image aufpoliert. Das Unternehmen bietet in seinem Landjournal beispielsweise zusätzlich allerlei moderne Rezepte an, die in neu gestalteten Gläsern angerichtet werden, aber nicht immer eingekocht werden müssen.

Aber es geht natürlich auch immer noch ganz klassisch. Das hat ebenfalls seine Reize. Selbst angebaute und eingekochte Möhren oder Gurken schmecken ebenfalls gut und kommen nicht aus aller Herren Länder.