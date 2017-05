Rund 35.000 Euro Baukosten Neuer Multifunktionsplatz an der IGS Fürstenau eröffnet

Fürstenau. Derzeit genießen die Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau ein langes Wochenende. Doch schon vorher gab es Grund zur Freude bei der Übergabe des neuen Multifunktionsplatzes an die Schule.

Bei einem kleinen Festakt wurde die neue Multifunktionssportanlage zunächst an die Samtgemeinde Fürstenau als Schulträger der IGS und anschließend an die Schule übergeben. Dazu hieß Schulleiter Jürgen Sander zahlreiche Gäste willkommen. „Ich finde, es ist ein schöner Tag jetzt kurz vor den Sommerferien, weil wir etwas geschaffen haben“, betonte Sander. Wie der IGS-Leiter erklärte, war die ursprüngliche Idee von Jürgen Puttnins, Fachbereichsleiter Sport für den Ganztag, ein Soccerfeld zu errichten. Weil sich aber die Schüler neben Fußball auch für andere Ballsportarten begeistern, schlug der Fördervereinsvorsitzende Johannes Fritze vor, aus dem Fußballfeld ein Multifunktionssportfeld zu machen. Diese Idee kam auch bei den Eltern gut an.

Und dann ging es an die Planungen und Sicherstellung der Finanzierung. Immerhin mussten gut 35.000 Euro aufgebracht werden. Dazu habe dann auch der von Jürgen Puttnins organisierte Sponsorenlauf beigetragen, bei dem sich die Schüler mächtig ins Zeug legten und etwa 16.500 Euro zusammenkamen. Der Förderverein habe einen weiteren Teil dazugelegt. Darunter waren auch Mittel aus dem Erlös des Ehemaligentreffens. Nachdem die Finanzierung gesichert worden war, haben sich die Mitglieder des Förderkreises auch persönlich mit eingebracht und die Garten- und Landschaftsbauer der Firma Ralf Heitkamp unterstützt.

„Wir könnten viele Dinge nicht, wenn der Förderverein uns nicht so gut unterstützen würde“, dankte Jürgen Sander den treuen Förderern und verwies auf weitere Aktivitäten des Kreises, wie die Unterstützung der Bücherei oder bei der Anschaffung des Voltigierpferdsimulators. Ein Lob gab es für Johannes Fritze, der sich sehr für die Schule und ihre Schüler engagiert habe. Aber auch für die Samtgemeinde Fürstenau als Schulträger hatte der Schulleiter lobende Worte, denn sie trug die Idee eines Multifunktionsplatzes mit.

Johannes Fritze skizzierte kurz den Werdegang des Projektes von der Idee bis zur Realisierung und übergab das Feld an den Schulträger. Schließlich unterhält und pflegt die Samtgemeinde die Anlage. Und so sprach auch der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel allen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben, anerkennende Worte aus. „Wir haben viele Dinge, die hier in Angriff genommen werden müssen, im Blick“, betonte Wübbel. Die nächste Aufgabe sei es, die Beachvolleyballanlage wiederherzurichten. Die hatte nämlich für die Multifunktionssportanlage weichen müssen. Hier signalisierte die allgemeine Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters Elisabeth Moormann die Unterstützung des Schulträgers.