Gutes Badewetter vorausgesagt Gelungener Start in die Freibadsaison im Nordkreis

Altkreis Bersenbrück. Die Freibadsaison im Nordkreis ist gut angelaufen. Das gute Wetter in der vergangenen Woche lockte auch die weniger abgehärteten Badefreunde ins Freie. Und auch am kommenden Wochenende könnte es voll werden in den fünf Freibädern.

Seit dem 14. Mai sind die Freibäder in Fürstenau und Bippen geöffnet. Bislang wurden fast 3000 Gäste in Fürstenau, in Bippen etwa 1750 Badegäste gezählt. Und wenn es so weitergehen sollte, wird es am Saisonende eine ausgezeichnete Bilanz geben.

Bisher jedenfalls spielt das Wetter mit. In Bippen informierten Maria Kirk und Lisa Kreuzer über die erste Woche. Dank der Abwärme des Blockheizkraftwerks wurde eine erfreuliche Wassertemperatur von fast 25 Grad erreicht. „Die Leute waren ganz heiß auf Schwimmen“, sagt Lisa Kreuzer, „wir sind zufrieden und hoffen, dass die Leute weiter so gut das Freibad nutzen.“

„Die erste Woche war sehr gut. Wir haben genau passend das Freibad aufgemacht“, freuen sich Schwimmmeister Rainer Reuter und Birgit Möller über einen guten Saisonauftakt im Fürstenauer Freibad, das dank Solarunterstützung schon eine Wassertemperatur von fast 25 Grad erreicht.

Und wie sieht es in der Samtgemeinde Artland aus? Das sonnige Wetter der vergangenen Tage hat auch den Freibädern in Quakenbrück und Nortrup eine Vielzahl von Besuchern beschert. „Die Saison ist zufriedenstellend angelaufen, die Bäder waren schon gut besucht“, berichtet Franz-Georg Gramann auf Anfrage unserer Redaktion. Die Mitarbeiter der Artland-Bäderbetriebsgesellschaft konnten an den ersten 14 Öffnungstagen seit dem 8. Mai in Quakenbrück 3881 und in Nortrup 2031 Besucher registrieren.

Die Verantwortlichen hoffen nach Gramanns Worten somit auf eine ähnlich gute Besucherresonanz wie im vergangenen Jahr. Die aktuellen Wetterprognosen für die kommenden Tage stimmen da zuversichtlich. 6976 Besucher ließen im Mai 2016 die Kasse im Quakenbrücker Freibad klingeln, das war ein Viertel mehr als im Mai 2015. Das gute Wetter bescherte vor einem Jahr auch dem Freibad Nortrup einen viel versprechenden Start: 2706 Schwimmer – immerhin eine Steigerung von 31 Prozent im Vergleich zum Mai 2015 – wurden hier gezählt.

Bereits seit dem 30. April läuft die Freiluftsaison in Bersenbrück. Und damit waren Badleiter Heinrich-Georg Lahrmann und sein Team schneller als die Sonne. „Ich habe in 40 Arbeitsjahren noch nicht erlebt, dass ich bei Bodenfrost zur Arbeit gekommen bin“, berichtet der Schwimmmeister von „etwas schattigen“ Temperaturen zum Saisonauftakt. Das hat die hart gesottenen Frühschwimmer aber nicht davon abgehalten, morgens um 6 Uhr ihre Bahnen zu ziehen. „Die würden auch noch Heiligabend kommen, wenn es zwei Grad über null ist“, freut sich Lahrmann über die treuen Besucher.

Mit dem Anstieg der Temperaturen stiegen auch die Besucherzahlen kontinuierlich. Am vergangenen Mittwoch bei sonnigen 27 Grad kamen allein gut 700 Badegäste ins Bersenbrücker Freibad. Die könnten es auch am Wochenende wieder werden, denn für Samstag und Sonntag sagen die Meteorologen bestes Freibadwetter mit viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad Celsius voraus.