Schwertkampf und Feuershow Burgfest 2017 in der Fürstenauer Innenstadt

Burgfest 2017 in der Fürstenauer Innenstadt

Die Zaunreiter organisieren das Burgfest am 10. und 11. Juni in Fürstenau. Foto: Zaunreiter

pm Fürstenau. In Fürstenau geht 10. und 11. Juni auf der Schlossinsel und in der Innenstadt die dritte Auflage des historischen Burgfestes über die Bühne. Samstag können Gäste das mittelalterliche Treiben von 11 bis 23 Uhr besuchen, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.