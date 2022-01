Berge. In diesen Tagen waren viele Jugendfeuerwehren unterwegs, um gegen eine Geldspende ausrangierte Weihnachtsbäume einzusammeln. In Berge kamen Unbekannte den jungen Leute zuvor und stahlen das Spendengeld.

Berges Ortsbrandmeister Jörg Biemann war verärgert, als er von dem Diebstahl hörte. Die Unbekannten hätten sich die Corona-Lage zunutze gemacht, um sich zu bereichern. Im Vorfeld der Sammelaktion habe die Feuerwehr nämlich die Bürger gebeten, die Weihnachtsbäume an die Straße zu stellen und das Spendengeld in kleinen Tüten daran zu befestigen. So sollten die Kontakte für die Jugendfeuer minimiert werden.

Auch Süßigkeiten gestohlen

Unter anderem seien die Unbekannten an der Kampstraße und der Asterfeldstraße unterwegs gewesen, so Jörg Biemann. Zwar habe sich die Feuerwehr pro Baum lediglich einen Euro gewünscht, doch viele Bürger hätten deutlich mehr Geld für das Abholen der Weihnachtsbäume gegeben. Auch Süßigkeiten hätten die Täter mitgehen lassen.

Wie Jörg Biemann weiter berichtet, habe ein älterer Mann zwei jüngere Leute gesehen, die sich an den Weihnachtsbäumen zu schaffen gemacht hätten. Wer weitere Hinweise habe, könne sich bei den Mitgliedern der Berger Feuerwehr melden.