Berge. 1977 ging der erste Herbstmarkt in Berge über die Bühne. Ein Überraschungserfolg. Viele Tausend Menschen kamen. 45 Jahre später ist unklar, wie es mit der Veranstaltung weitergeht. So wie zuletzt, jedenfalls nicht.

Der Herbstmarkt war über viele Jahre hinweg etwas Besonderes. Oft auch ein Spektakel. Neben Auto- und Gewerbeschauen sowie Flohmärkten gab es für die Besucher Aktionen wie Fallschirmspringen, Feuerwehrauto-Ziehen, den Tanz auf der Dorfstraße oder ein rustikales Schweinerennen, bei dem auch ein Wildschwein mit den domestizierten Artgenossen um die Wette lief, aber nicht gewann.



Initiatoren des Herbstmarkes waren die Geschäftsleute Jochen Menslage, Konrad Zinn, Wilhelm Sandhaus und Wilhelm Hollenberg. Sie erkannten, dass die Kirmessen in Berge zunehmend an Attraktivität verloren und stellten den Herbstmarkt als Fest entlang der gesamten Hauptstraße auf die Beine.

Arbeit auf mehr Schultern verteilen

Nun ist bei der Werbegemeinschaft Sand in das organisatorische Getriebe gekommen. Der Kreis derer, die Jahr für Jahr die Planung des Herbstmarktes in die Hand nehmen, sei starkt geschrumpft, wie Heiner Rocho vom Vorstand der Werbegemeinschaft erklärt. Das habe mit Altersgründen zu tun, aber auch mit der sinkenden Zahl von Einzelhändlern im Ort. "Wir müssen die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Sonst geht es nicht mehr weiter", sagt Heiner Rocho.

Neue Ideen für den Herbstmarkt erwünscht

Er hat deshalb einen Aufruf gestartet und gebeten, dass sich künftig auch die Vereine an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung verstärkt beteiligen müssten. Mit Erfolg. Rund 30 Vertreter von Vereinen kamen zum ersten Treffen.

Darüber hat sich Heiner Rocho gefreut. Alle hätten deutlich gemacht, dass der Herbstmarkt bleiben müsse, zumal auch die Vereine mit ihren Ständen stets von der Veranstaltung profitiert hätten. "In Berge hatten alle was davon", betont Heiner Rocho. Das sehe auch die Gemeinde so. Bürgermeister Dimitri Gappel habe bei einem Treffen des Vorstandes Unterstützung zugesagt.

Nun werden aber erst einmal die Vereine mehr gefordert sein – ob es um die Organisation im Vorfeld geht oder um neue Ideen. Ein Herbstmarkt nur mit geöffneten Geschäften plus Essen und Trinken reiche nicht, erklärt Heiner Rocho. Am 23. Februar sei deshalb das nächste Treffen geplant – falls Corona keinen Strich durch die Rechnung mache.

Wie alles anfing

Einer, der sich ebenfalls freuen würde, wenn es mit dem Herbstmarkt weitergeht, ist Ulrich Zinn. Viele Jahre hat der 66-Jährige die Veranstaltung mit organisiert. Sein Vater Konrad Zinn hatte den entscheidenden Impuls für einen Herbstmarkt geben. Er hatte 1976 einen Tag der offenen Tür in seinem kleinen Möbelhaus mit Rahmenprogramm organisiert – die Renslager spielten, Bierbuden standen an der Straße. Trotz Regens war die Resonanz groß. Ein Jahr später machte das ganze Dorf beim ersten Herbstmarkt mit.