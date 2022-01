Sie ist am 6. Februar im großen Saal des Fürstenauer Schlosses zu Gast: die Pianistin Violina Petrychenko aus der Ukraine.

Violina Petrychenko

Fürstenau. Der Heimatverein Fürstenau setzt seine Konzertreihe im Schloss fort. Sieben Veranstaltungen sind geplant für 2022 geplant. Los geht es am 6. Februar, 17 Uhr, mit einem Klavierabend.

Zum ersten Mal zu Gast in Fürstenau ist am Sonntag, 6. Februar, die Pianistin Violina Petrychenko. Sie wurde in Saporoschje in der Ukraine geboren. Bereits mit sechs Jahren begann sie mit dem Klavierspiel. Sie hat zahlreiche Auszeichnu