Diesen Flyer hat Marianne Rümke in einem Prospektständer in der Seniorenresidenz La Vida gefunden. Wer sie ausgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Bewohner der Residenz haben sie inzwischen entfernt.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Marianne Rümke war irritiert: In der Seniorenresidenz La Vida in Fürstenau stieß sie im Regal mit Flyern von Caritas oder Malteser auf ein Flugblatt, in dem Ärzte vor Corona-Impfungen warnen. Der Ton ist rabiat.

24 Mietwohnungen gibt es in der Seniorenresidenz, dazu einen großen Gemeinschaftsraum. Dort befindet sich das Regal mit allerlei nützlichen Hinweisen und Infos für Senioren – unverhofft aufgefüllt mit einem Flyer mit dem Titel: Un